Navàs posa en marxa una campanya per recuperar vasos de plàstic reutilitzables

L'Ajuntament de Navàs ha posat en marxa la campanya "Som gent de got", una iniciativa de conscienciació ciutadana sobre la importància de reutilitzar gots de plàstic propis de les festes i esdeveniments, abans de reciclar-los.

La proposta passa perquè tothom qui tingui vasos reutilitzables acumulats a casa i no els faci servir, els porti en diversos punts de recollida habilitats. A partir d'aquí es classificaran per mides i se'ls tornarà a donar una utilitat segons cada cas. De cara a les festes del poble, es faran servir gots d'unes mides d'entre 33 cl i 40 cl, mentre que la resta de vasos que es recullin es donaran a les escoles de Navàs perquè els alumnes els puguin fer servir en activitats o tallers promoguts des de l'Ajuntament. Els punts de recollida habilitats són l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la biblioteca municipal, el complex esportiu l'Eix, l'Institut-Escola Sant Jordi, i el Col·legi Sant Josep.

La iniciativa neix en paral·lel a la commemoració, com cada 5 de juny, del Dia Mundial del Medi Ambient, i vol posar èmfasi en la necessitat de portar el got de casa i evitar el malbaratament de plàstics i aigua. La filosofia, segons fonts municipals, és la de prendre consciència de la importància de recuperar el que ja s'havia fet anys enrere, en el sentit de portar el got, el plat i els coberts de casa en esdeveniments populars.

Un sorteig com a incentiu

L'Ajuntament acompanyarà aquesta campanya amb la celebració d'un sorteig amb premis per a totes les persones que col·laborin amb la iniciativa. D'una banda, se sortejarà un sopar per a dues persones, hi haurà dos premis de 50 euros per gastar en algun comerç del poble, i 4 entrades, a escollir, per assistir a alguna funció al Casal Sant Genís.