Escaladors de Montserrat protesten contra les restriccions que els priva d'enfilar-se a les parets del parc natural

Escaladors habituals de les roques de Montserrat es manifesten diumenge al monestir per reclamar "un replantejament de la regulació de l’escalada al país". La protecció dels ocells ha fet que es tanquin punts d'escalada, per tal de respectar els processos de reproducció. "Els escaladors demanem una regulació de l’escalada no generalitzada ni extensiva i que respecti l’escalada com a patrimoni cultural i esportiu", indica el col·lectiu en el manifest de convocatòria.

Diumenge, a les 3 de la tarda, escaladors de tot Catalunya es concentraran a la plaça de la zona del cremallera i la cafeteria de Montserrat. Ho fan de manera coordinada amb el monestir. I, segons els organitzadors, esperen que hi hagi més de 500 escaladors reclamant més espai per a la pràctica del seu esport. Reclamen "l’aturada de les regulacions de l’escalada que actualment considerem generalitzades" i "que només tenen en compte la protecció dels ocells".

Sota el lema "ParetsLliures, Prou regulacions abusives, Sempre amb la natura i l’escalada" ha fet una convocatòria que consideren inèdita. Dani Burgaroles, un dels escaladors que promou la protesta, explica que el grup ha elaborat un manifest que "ja ha rebut més de 1.400 signatures de suport" i ha afirmat que també tenen al seu costat "diverses entitats", "entre les quals Mountain Wilderness Catalunya o la Plataforma Sindical de Guies de Muntanya de la UGT".

Des de l’any 2008 que es regula l’escalada, a Montserrat i a la resta del país. Burgaroles ha explicat que "la comunitat escaladora sempre ha respectat aquestes regulacions perquè entenem que cal preservar la natura i els entorns on es desenvolupa l’escalada". Les limitacions a l'escalada van ser acceptades inicialment pels seus practicants, però aquest col·lectiu considera que les restriccions "van començar dinàmiques i adaptades a les necessitats tan dels escaladors com dels ocells", però "han esdevingut més rígides i restrictives i cada vegada afecten més zones del massís de Montserrat i també de la resta de Catalunya".