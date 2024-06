Les escoles verdes celebren 25 anys vetllant per la sostenibilitat del planeta

Un miler d’alumnes de 160 centres educatius d’arreu de Catalunya han omplert aquest divendres tots els racons de Món Sant Benet per participar en les activitats organitzades en motiu del 25è aniversari de la Xarxa Escoles Verdes. La matinal, que ha tingut la cantant Mariona Escoda de mestre de cerimònies, ha inclòs tallers, actuacions musicals, teatre i exposicions per celebrar un quart de segle del compromís de les escoles amb la millora del planeta.

Les Escoles Verdes són centres educatius que incorporen l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu i que integren els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre. Aquesta xarxa, que es va crear fa un quart de segle, té actualment més de 800 centres educatius integrats, una representació dels quals ha participat en la festa celebra aquest divendres a Món Sant Benet.

Entrega dels distintius Escola Verda a 56 nous centres educatius / Queralt Casals

La consellera d’Educació, Anna Simó, i el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a la jornada festiva conduïda per la cantant Mariona Escoda, que ha desfermat l’eufòria en les actuacions musicals que ha intercalat entre els parlaments. Durant l’acte, Mascort ha agraït el compromís dels centres educatius i ha esperonat als infants i joves a «ser capaços de fer moltes petites coses per deixar un planeta com a mínim igual que l'hem trobat». També ha fet referència al canvi climàtic, amb altes temperatures i sequeres, i la necessitat de minimitzar-lo estalviant aigua, reciclant i consumint productes de proximitat.

La cantant Mariona Escoda va fer de mestra de cerimònies / Queralt Casals

En la mateixa línia, Simó, els ha demanat «compromís i ser conscients de cada petita cosa que fem cada dia, que l’aigua és escassa, que l’energia és limitada, que no podem contaminar i que el consum que hem de fer és responsable» per deixar a les generacions futures «un món millor».

56 nous centres a la xarxa

Després de l’acte inaugural i de l’entrega dels nous distintius d’Escola Verda als 56 nous centres que s’han incorporat a la Xarxa, per grups els infants i joves han participat en una trentena de tallers sobre alimentació, biodiversitat i canvi climàtic en diferents espais del complex. També han pogut veure una obra de teatre i visitar diferents exposicions al voltant de l’ecologia i la sostenibilitat.