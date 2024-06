La Policia Local de Sant Fruitós atura un grup de 8 persones que intentava ocupar un pis

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha impedit aquest dimecres una ocupació en calent en un immoble del carrer Joan Sanmartí, al nucli del municipi. Els veïns del mateix carrer van alertar aquest dimecres a la tarda als agents del cos policial qui quan es van personar a l'immoble, van trobar a 8 persones que intentaven ocupar un dels pisos.

Aquest grup va intentar fins a quatre vegades al llarg de tota la nit, i fins al dijous al matí, entrar en l'edifici i dipositar-hi tota mena de parament per a la llar i mobles.

L'alerta dels veïns del carrer ha estat clau per a poder evitar aquesta ocupació il·legal. Des de l'Ajuntament, a través de la Policia Local, es treballa per tal d'evitar aquestes accions, en aquest sentit demanen la col·laboració ciutadana per tal de poder actuar amb la màxima rapidesa possible.