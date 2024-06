Les ADF de la regió demanen que no es limiti la seva intervenció en els incendis

"Ens avalen 40 anys d'experiència, però ens volen relegar a la cua dels incendis". És la veu del president de l'Agrupació de Defensa Forestal Pla de Bages, Sergi Cámara, que parla sobre les protestes que ha generat els darrers dies el nou Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI) entre les ADF d'arreu del territori. La seva veu se suma a la de resta d'ADF de la Catalunya central, que davant del pla que preveu aprovar la direcció dels Bombers també es reivindiquen com "una força important d'ajuda" per apagar incendis i lamenten que les vulguin deixar "en un segon pla".

El president de l'ADF Pla de Bages reflexiona sobre el debat que ha encès aquest pla - de moment pendent d'aprovació - durant un simulacre d'incendi amb el seu grup d'actuació a la finca de les Marcetes, a Manresa. Es tracta d'unes pràctiques que duen a terme les ADF abans de la campanya forestal per posar a prova les maniobres d'extinció. "Amb els anys hem fet un esforç en la nostra formació i especialització, seguint el model dels Bombers per actuar cada vegada amb més seguretat davant del foc", destaca Cámara, per evidenciar que les ADF poden ser un bon suport per als Bombers en cas d'incendi forestal.

"Podem aportar molt més que transportar cubells d'aigua"

"Nosaltres coneixem els nostres límits, sabem que el comandament recau sobre els Bombers, però volem tenir la capacitat d'intervenir en els casos que sigui necessari", posa en relleu, mentre supervisa la feina dels voluntaris de la seva ADF, que es van endinsant pel bosc perseguint el foc simulat amb les mànegues d'aigua. "Som un col·lectiu estès per tot Catalunya que quan cal ens arremanguem pel territori i tenim l'experiència de més de quaranta anys al darrere del foc", remarca el president, que també puntualitza que "som els primers que no volem estar a primera línia de l'incendi com els professionals, però podem aportar molt més que transportar cubells d'aigua".

Qui coincideix amb les seves paraules és l'expert en la lluita contra els incendis Xavier Jovés, que havia estat president del Secretariat de Federacions de les ADF de Catalunya i també havia format part de la junta de l'ADF Pla de Bages. "El gran distintiu que poden aportar les ADFs és el coneixement del territori i sap greu que des de la direcció dels Bombers no vulguin aprofitar tot aquest bagatge", apunta Jovés, que afegeix que "ningú qüestiona que els Bombers siguin els responsables de prendre les decisions, però sap greu aquesta falta de confiança envers la gent del territori que fa anys que defensa el bosc".

Jovés assenyala que en un context d'incendi "és complicat voler regularitzar tots els moviments dels cossos d'emergències "perquè a vegades prioritzes el sentit comú en comptes del protocol d'actuació". "Si hi ha una granja que s'està cremant davant nostre i estem sols, no ens quedarem de braços plegats i intentarem aturar les flames", destaca Jovés. En aquest sentit, considera que seria prioritari negociar amb el cos dels Bombers i arribar a punts d'acord "per intentar que les tasques d'uns no destorbin les dels altres i puguem sumar esforços per apagar uns incendis que cada vegada són més extrems".

"S'utilitza la seguretat com a excusa per no deixar-nos passar"

El president de l'ADF Quercus, Santi Montsech, també fa referència al nou context d'incendis cada vegada més virulents pel canvi climàtic. "És evident que el nou escenari cada vegada més extrem ens fa prendre a tots més precaucions, però a vegades s'utilitza l'excusa de la seguretat per barrar-nos el pas en llocs on tindríem capacitat per actuar", lamenta Montsech. Posa l'exemple de l'incendi del Pont de Vilomara, que va cremar gairebé 2.000 hectàrees. "Un equip d'ADF ens vam dirigir l'endemà de l'incendi a la urbanització de les Brucardes per donar un cop de mà als Bombers que estaven acabant de remullar els punts calents, però no ens van deixar passar", denuncia.

Amb tot, els portaveus de les ADFs consultades per aquest diari coincideixen a afirmar que hi ha una gran diferència entre el bon tracte que mantenen amb els comandaments de Bombers de la zona i la direcció del Departament. "Les directrius que ens arriben des de la cúpula dels Bombers sovint no tenen res a veure amb el treball conjunt que duem a terme amb els caps de comandament de la zona, amb qui no hem tingut mai cap problema", destaca Cámara. "Ells saben com treballem, coneixen quines són les nostres limitacions i amb això som capaços de col·laborar sense que hi hagi cap tipus de problema", explica.

De fet, les ADF que divendres es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar el nou PAGI van deixar clar que la seva protesta va dirigida contra la direcció política dels Bombers "pel seu intent d'acabar amb el model català de voluntariat participant en les emergències". Els voluntaris concentrats van demanar al Govern de Catalunya que abans de Sant Joan es redactés amb urgència una nova versió del PAGI que vetlli per "no deixar de banda recursos i personal preparat per minimitzar les conseqüències dels incendis forestals a casa nostra".

