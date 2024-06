Uns tres-cents escaladors protesten a Montserrat contra les "regulacions abusives" que els tanquen parets

Uns tres-cents escaladors s'han manifestat aquest diumenge a Montserrat per protestar contra les restriccions que els priven d'enfilar-se a les parets del parc natural. Sota el lema Parets lliures, han reclamat un "replantejament de la regulació de l'escalada al país". Asseguren que per la protecció de la nidificació de diferents espècies d'ocells se'ls limiten el 50% de les parets d'escalada a Montserrat. En els pròxims dies, tenen previst reunir-se amb el Patronat de la muntanya per posar sobre la taula una nova regulació de l'escalada.

Durant la manifestació, que s'ha dut a terme a la plaça de la zona del cremallera i cafeteria, han llegit un manifest per demanar l'aturada de les regulacions de l'escalada. "Com a escaladors i persones que estimem la muntanya, tenim interès a continuar respectant les mesures de protecció de fauna que es decideixin, però no estem d'acord en com s'estan desenvolupant la majoria d'aquestes restriccions", indica el manifest que ja ha rebut més de 600 signatures de suport.

Un dels escaladors que ha format part de la manifestació, Jordi Quera, president de l'associació Montain Wilderness, una de les entitats que els han donat suport, explica que el col·lectiu "entén que les regulacions són necessàries, però han de ser transparents i seguir uns criteris clars". Quera considera que "les restriccions s'han de delimitar en l'espai, en vies concretes i no a parets i zones senceres, i han de durar només el temps necessari, no comprenem per què hi ha zones on està prohibit escalar de manera permanent".

Quera destaca que la manifestació ha aplegat habituals de les roques de Montserrat de diferents punts de Catalunya i que en tot moment ha tingut un caràcter "pacífic i reivindicatiu" amb la idea de transmetre les seves visions per arribar a punts d'acord. De fet, esperen reunir-se durant les pròximes setmanes amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat per tal de posar sobre la taula "l'aturada de les regularitzacions de l'escalada que considerem del tot generalitzades i que només tenen en compte la protecció dels ocells".

Els escaladors han assenyalat en el seu manifest que les seves reivindicacions envers la muntanya de Montserrat són extensibles a la resta de zones del país on es practica l'escalada. En aquest sentit, han exigit que es replantegi la regulació de l'escalada a nivell català. "Trobem diferències molt sensibles respecte a altres espais on es regula l'escalada, acotant la restricció a una única via i afavorint el silenci en l'entorn", indica un dels fragments del seu manifest.

Des de l’any 2008 que es regula l’escalada, a Montserrat i a la resta del país. Les limitacions a l'escalada van ser acceptades inicialment pels seus practicants, però aquest col·lectiu considera que les restriccions "van començar dinàmiques i adaptades a les necessitats tant dels escaladors com dels ocells", però "han esdevingut més rígides i restrictives i cada vegada afecten més zones del massís de Montserrat i també de la resta de Catalunya", subratlla Dani Burgaroles, un dels escaladors que promou la protesta.

