Voluntària ADF Pla de Bages: «En un incendi, sempre falten mans i els voluntaris hi som per ajudar»

Com va decidir començar a col·laborar amb l’ADF Pla de Bages?

Fa vint anys vaig ser testimoni de l’incendi del 1994 que va afectar bona part del Bages. Em va tocar viure’l molt de prop perquè em trobava en una masia molt pròxima al pas de les flames i vam haver d’omplir la casa de mocadors humits per intentar aïllar-nos del clima d'incendi. Va ser una experiència que m’ha quedat gravada per sempre i que d’alguna forma em va impulsar a formar part de les ADF.

Com s’ho fa per combinar les tasques de voluntàries amb la feina?

Actualment, treballo en una fàbrica de cotxes i precisament estic a l’equip de Bombers de l’empresa. Normalment, quan hi ha un foc forestal les empreses ho comprenen i et posen totes les facilitats perquè et puguis escapar a ajudar els teus companys. Recentment, m’he tret el carnet groc com a voluntària de l’ADF i això em permetrà tenir molt més marge d’actuació en els incendis.

Quan va entrar, va ser una de les primeres dones de l’ADF. Què diria a la resta de noies que es plantegen apuntar-se?

Quan vaig entrar, hi havia molt poques noies, però, per sort, cada vegada som més. El primer que els diria és que tinguis la força que tinguis pots ajudar i aportar el teu granet de sorra, tothom pot ser útil en un cas d’emergència.

Què li aporta a nivell personal formar part del cos de les ADF?

Molta satisfacció. El fet de poder ajudar a conservar el món rural i la natura és molt gratificant, sents que contribueixes a ajudar el medi ambient i els altres.

