El Col·legi d’Arquitectes s’adhereix a la plataforma que demana el desdoblament de la C-55

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya s’ha adherit a la plataforma ciutadana que demana el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Segons fonts de l’entitat, l’adhesió és fruit del debat intern generat durant les darreres setmanes i «d’un treball en què el col·lectiu d’arquitectes ha fet unes aportacions que han estat incorporades al manifest de la plataforma». Així, el COAC defensa que el desdoblament de la via ha de formar part «del compromís i una millora compartida per promoure totes les infraestructures de transport públic i de mobilitat activa que facin viable l’assoliment d’una veritable mobilitat sostenible i descarbonitzada».

Pel que fa a les aportacions concretes, es planteja la necessitat que l’estudi de viabilitat del traçat 2+2 calculi la petjada de carboni, tant de la construcció de la futura via, com del seu manteniment i funcionament diari, i incorpori en el seu disseny les mesures adequades per reduir-la o compensar-la.

El col·lectiu d’arquitectes també ha inclòs en el manifest la importància que aquest estudi del traçat 2+2 tingui en compte la possible connexió amb el node ferroviari que es projecta a Sant Vicenç de Castellet a través del futur intercanviador de referència a les Comarques Centrals per a les línies de Renfe i Ferrocarrils.

Finalment, el COAC també ha incorporat una visió estratègica global en què la mobilitat sigui integral, que arribi a tots els sistemes de transport públic i que articuli una veritable xarxa de pobles i ciutats sostenibles en el marc d’una regió competitiva i atractiva per viure-hi.