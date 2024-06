La cova de Mura es reobre a les visites guiades

La cova de Mura, situada en ple àmbit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental), s’obrirà de nou aquest diumenge, 16 de juny, a les visites guiades. L’activitat es realitzarà els dissabtes, diumenges i festius fins al 30 de novembre, a excepció del darrer cap de setmana de juny (29 i 30) i es podria anul·lar puntualment en cas de risc d’incendi molt elevat.

El punt de sortida i tornada és el Centre d’Informació de Mura. El recorregut s’iniciarà a 3/4 d’11 del matí i finalitzarà al voltant de les 2. El camí fins a la cova, de muntanya, té un fort desnivell. Durant el trajecte, s’explica el paisatge i la seva història. La visita a la cova, de 160 metres de longitud, i bastant planera, dura uns 20 minuts.

A les parets es poden veure formacions d'estalagmites i estalactites i, especialment, les curioses cristal·litzacions plomoses d’aragonita, conegudes com a flos ferri. A més, la Cova acull una fauna molt interessant i, per exemple, a l'hivern els ratpenats s’hi aixopluguen per passar-hi els dies més freds. També hi ha un escarabat que només es troba en algunes coves i avencs dels massissos de Sant Llorenç i de Montserrat.

Les persones interessades a fer aquesta activitat han de reservar prèviament entrada al telèfon 629 822 714 (Laia Miralta), ja que hi ha limitació d'aforament. El preu és de 6 euros per als adults, i 4 euros per als menors d'entre 6 i 12 anys i majors de 65 anys. Cal portar frontal, bon calçat i aigua. A l'estiu és convenient portar posada protecció per al sol i, tot l'any, mínim un jersei d'abric per a l'interior de la cova, que es troba a 12 °C de temperatura. Les visites es poden fer també per a grups escolars els dies feiners sota demanda.

D’altra banda, també es pot fer una visita virtual 360° a la cova de Mura que permet moure’s per l'interior amb comoditat i des de casa, acostant-se i allunyant-se de l’entrada, parets, passadissos i minerals que s’hi poden veure. L'experiència, a més, es complementa amb materials digitals, com ara vídeos i pàgines web.