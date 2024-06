Els Mossos van recuperar 3,5 milions d'euros en la detenció de l'exrector de Sant Vicenç el 2019

Falsificar el casament d’una dona de 80 anys amb un difunt perquè aquesta cobrés la seva herència. Aquest és el primer fet delinqüencial del qual es va acusar l’exrector de Sant Vicenç de Castellet, David Vargas -acusat a 48 anys de presó per estafar gent gran- un acte que es remunta al 2008, més de quinze anys enrere. Segons els documents de la Fiscalia de Barcelona, també ha estat acusat de delictes d’estafa, furt, extorsió, apropiació indeguda i tinença il·lícita d’armes. Després que tots aquests casos sortissin a la llum, Vargas va acabar sent expulsat del sacerdoci el passat novembre de 2013 i va ser detingut a finals de 2019.

Mentre era rector de Sant Vicenç de Castellet ja va generar molta polèmica. Però en sortir a la llum tots els actes delinqüencials que havia dut a terme encara en va generar molta més. De fet, aquest mateix diari a la crònica del dia que va ser destituït va publicar que el seu cessament «es feia preveure de forma més o menys imminent».

Els Mossos d’Esquadra el van detenir el 17 de desembre de 2019, l’exrector de Sant Vicenç de Castellet, essent ja la seva segona detenció. Els agents policials, llavors van portar a terme un escorcoll a una casa propietat de l’excapellà al mateix municipi on exercia el seu càrrec, on tenia bona part dels objectes de valor que havia sostret a un gran nombre de víctimes, sobretot, quan ja va ser destituït. A banda, també se li van trobar 3,5 milions d’euros amagats en un traster a Barcelona. Després de la detenció el jutge en va decretar el seu ingrés a presó.

Episodis foscos

Segons consta a l’escrit de la fiscalia, en nombroses ocasions Vargas va fer que diverses víctimes li deixessin tots els seus béns, tant mobles com immobles. Una d’elles, a més, com assenyala el text, va morir en estranyes circumstàncies, però l’acusat va manar que l’incineressin l’endemà de la seva defunció i malgrat que la dona havia expressat la voluntat de ser enterrada al panteó familiar. Aquest fet no es va acabar d’investigar, però, sens dubte, s’inclou dins l’ampli ventall d’actes moralment qüestionables que va dur a terme.

Fins a tal punt va arribar la gosadia de Vargas i un altre col·laborador seu que «amb manifest menyspreu per la memòria dels morts», segons el fiscal, «van ordir» una trama per vendre per un import total de 8.000 euros a l’esmentada congregació unes suposades restes del seu fundador, mossèn Manyanet. La seva urna, però, que van dir falsament que era obra del mateix Antoni Gaudí, hi havia cendres recollides per l’excapellà procedents d’una altra incineració, cendres que, en un futur, van arribar a ser venerades en una capella. Una sense fi de trames amb l’única intenció d’enriquir-se a partir de persones vulnerables.