Ferrocarrils registra un increment d’usuaris al Bages des de la incidència de Renfe a Montcada

El servei de Ferrocarrils de la Generalitat al Bages ha experimentat un lleuger augment de la xifra d’usuaris en l’últim mes, coincidint amb la incidència que va tenir lloc el 12 de maig passat Rodalies de Catalunya a Montcada Bifurcació, amb l’incendi en unes instal·lacions d’aquest enclavament. Un fet que encara avui té alterades les freqüències i recorreguts habituals.

Segons ha informat el departament de Territori, les estacions d’FGC de Manresa, Martorell, Sabadell i Terrassa (línies Llobregat-Anoia i Vallès) han comptabilitzat un creixement de 22.947 viatges respecte de les setmanes prèvies al robatori de coure a Montcada Bifurcació.

La Generalitat ha fet explícites aquestes dades coincidint amb l’anunci que es personarà en les causes de robatoris de coure que afectin el servei de Rodalies. El Departament de Territori ha signat la resolució que ho autoritza, «en defensa dels interessos del Govern com a titular del servei i de la ciutadania». Es tracta d'una acció que obre la porta a actuar com a acusació i exercir l'acció penal i la civil. D'aquesta manera, compareixerà en la causa oberta per la sostracció de coure que es va produir el passat 12 de maig, coincidint amb la jornada electoral, a l'estació de Montcada Bifurcació (Vallès Occidental) i que continua provocant afectacions a la xarxa, entre altres, i de manera molt directa, a la línia del Bages (R4). Les diligències per aquest cas segueixen als jutjats d'instrucció números 3 i 5 de Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

En paral·lel, el departament de Territori assegura que continua reforçant línies interurbanes d’autobús davant l’augment de la demanda detectat des de l'episodi del 12 de maig.