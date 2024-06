La Fira de Cultura Popular torna aquest dissabte a Santpedor

Santpedor celebrarà aquest dissabte la segona edició de la Fira de Cultura Popular, que organitza l'associació Cultura Popular Escoles de Santpedor, amb diversos tallers, espectacles i actuacions entre 2/4 de 5 de la tarda i les 9 del vespre.

El certamen pretén aglutinar una mostra el màxim de representativa possible de la cultura popular del poble i els seus entorns per donar a conèixer les entitats, el seu funcionament i les activitats que fan, i d'aquesta manera, mirar d'atreure persones interessades a involucrar-s'hi. Enguany es comptarà amb la participació de sis entitats del poble, des de la pròpia associació organitzadora (amb els seus grups de Batuk d'Or, la Tabarreta, els Gegants d'Or, els Grallers d'Or i els Bastoners d'Or), fins als Geganters de Santpedor, els Bous de Foc, els Castellers de Santpedor, l'Associació Cultural Els Pastorets, i l'Agrupació dels Tres Tombs (Equiset). A més, n'hi haurà dues de convidades procedents d'altres localitats, com són els Bastoners del Puxot de Castellnou de Bages, i Som riu d'Or de Sant Fruitós de Bages.

La festa també inclourà un berenar popular i molta música, i en acabat hi haurà una botifarrada.