Santpedor inaugurarà la placa de la Placeta del Born dedicada a Ferran Gallart

La popularment coneguda com a Placeta del Born de Santpedor tindrà instal·lada a partir de dissabte la placa amb el nom de Ferran Gallart, en homenatge al cantant santpedorenc, qui va ser un dels líders dels Strombers, i que va morir el setembre de l’any passat. La descoberta de la placa serà a les 7 de la tarda, i hi quedarà constància que l’espai passa a dir-se Placeta del Born Ferran Gallart Salas.

El dia per fer la descoberta de la placa s’ha acordat amb la família i coincideix amb la Fira de Cultura Popular que se celebra el mateix dissabte a la plaça Gran U d’Octubre. A la Fira, hi haurà tallers, actuacions de les entitats del poble, botifarrada popular, música i DJ. Les entitats es traslladaran a la placeta a les 7 per fer la descoberta de la placa.

El canvi de nomenclatura es va aprovar per ple el mes de març d’aquest any en homenatge al cantautor arran d’una petició promoguda per l’Associació Ateneu Popular Ca la Teia. La placeta que està situada al barri antic de Santpedor, just darrere de la plaça Gran.

Fonts municipals destaquen que el vessant artístic Ferran Gallart es caracteritzava per no haver-se deslligat mai dels carrers, com és el cas de la Placeta del Born. El canvi de nom posa de manifest «la importància de la cultura i de les festes amb arrelament popular com a essència del poble». L'Ajuntament convida a tot el poble a formar part de la descoberta de la placa aquest dissabte.