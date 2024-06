El Bages, Moianès i Berguedà turístics, sota la lupa de tres 'influencers'

El Bages, el Moianès i el Berguedà són tres de les nou comarques que aquest cap de setmana rebran la visita de nou influencers que hi faran ruta (cadascun en una comarca, amb la seva família) cercant els seus atractius turístics, per difondre la seva experiència a Instragram.

En concret, des d’avui i fins diumenge la instagramer @palabrademadre farà ruta pel Bages; @mireiacanalda ho farà pel Berguedà; i @familyplanes descobrirà el Moianès. La resta són @lavidanosoloestrabajar, que recorrerà el Baix Llobregat; My family passport mostrarà el Maresme; @kucavana visitarà Osona; @eyesofthemoon farà turisme pel Penedès; @entre7maletas redescobrirà el Vallès Occidental; i @liliandherband el Vallès Oriental.

El tret de sortida del viatge serà una trobada aquest divendres a la tarda a la plaça de la catedral de Barcelona, i des d’allà cadascuna de les famílies viatgeres sortirà cap a la comarca assignada, per on faran ruta tot el cap de setmana. En els pròxims dies, els influencers aniran explicant la seva experiència als seus perfils d’Instagram.

L’objectiu d’aquesta acció, impulsada per la Diputació de Barcelona sota la marca turística Barcelona és molt més, és augmentar la notorietat de l’oferta turística de les comarques de Barcelona, especialment entre el públic familiar.

Els 'influencers' i les rutes

Sheila Tabernero, coneguda a Instagram com a @palabrademadre, farà ruta pel Bages. Sheila és mare de tres nens, periodista i una apassionada dels viatges. Al seu perfil d’Instagram ofereix consells sobre viatges i plans familiars i té un bloc que va estar guardonat com el Millor Blog Oci Familiar 2019. A la seva ruta d’aquest cap de setmana no faltaran atractius com Sant Mateu de Bages, Món Sant Benet, la Muntanya de Sal o el Castell de Cardona.

@mireiacanalda i la seva família viatjaran pel Berguedà. La família formada per Inés, Nuno i Mireia va canviar l'asfalt per viure entre els camps de l'Empordà ja fa 4 anys, buscant una vida més lenta i conscient. Amb la seva furgoneta camperitzada per ells mateixos, els encanta recórrer cada racó de Catalunya a qualsevol estació de l'any. En aquesta ocasió podran veure llocs com Les fonts del Llobregat, Castellar de n'Hug, La Pobla de Lillet, el Tren del Ciment, Jardins Artigas, Museu del Ciment o Vilada.

Per la seva banda @familyplanes, format per la Marta Romero, l'Albert i els seus fills Oriol i Rai, descobriran el Moianès. En el seu perfil d’Instagram ofereixen cròniques detallades per oferir a la seva comunitat l'oportunitat de descobrir nous indrets de manera genuïna. En la seva ruta pel Moianès no faltaran Moià, les Coves del Toll, Sant Quirze Safaja, Castellcir, Calders o l'Estany.

Subscriu-te per seguir llegint