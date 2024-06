Cardona demana a Interior crear una oficina mixta de Policia Local i Mossos

L'Ajuntament de Cardona ha demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la creació d'unes noves dependències mixtes entre la Policia Local i Mossos al municipi, després dels fets ocorreguts en les últimes setmanes. A més, han anunciat que s'incorporarà un nou agent a la plantilla de la Policia Local i s'instal·laran tres noves càmeres de videovigilància al nucli històric i dues més al Polígon Industrial. El conseller s'ha compromès a estudiar l'articulació del nou protocol de col·laboració entre els dos cossos de seguretat.

El consistori ha posat a disposició un nou espai, que s’ubicarà a l’actual Oficina de Turisme (Av. Rastrillo) i que ja compta amb un projecte tècnic, per unes noves dependències mixtes. L'alcalde, Ferran Estruch, ha remarcat que, actualment, la distància física entre Cardona i la comissaria de Mossos més propera, que és Manresa, és molt gran i, en conseqüència, també ho és el temps de resposta.

A més, durant la trobada, l’alcalde ha posat de manifest que, malgrat la bona voluntat, «no s’ha notat un increment de la presència de Mossos d’Esquadra al municipi» i ha reclamat més reforç policial en aquest sentit. «Necessitem visualitzar la presència de Mossos per prevenir els fets delictius», ha afirmat Estruch.

La trobada s'ha realitzat com a resposta dels incidents que han tingut lloc en les darreres setmanes, en què la vila es va despertar amb més d'una quarantena de cotxes danyats, fa dues setmanes, o la baralla entre dos grups enfrontats que va deixar dues persones ferides, la passada. Així doncs, juntament amb la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Aliste, han celebrat una reunió de treball i els caps de la Policia Local es van analitzar les dades de seguretat al municipi.

A més, la setmana vinent, el 19 de juny, se celebrarà, d’acord amb la previsió del govern municipal, la Junta Local de Seguretat amb l’objectiu d’abordar aquestes problemàtiques dels darrers dies, així com per fer un repàs anual de l’activitat ordinària amb relació a la seguretat ciutadana.

Tant el conseller com l’alcalde han coincidit amb “la bona feina de la Policia Local” que, tot i les limitacions existents que es treballa per revertir-les, donen un servei continu a la població. L’alcalde ha destacat el “ferm compromís” del consistori per investigar i aturar qualsevol fet vandàlic o delictiu a Cardona.

Reforç policial i més videovigilància

La Policia Local, en coordinació amb Mossos d’Esquadra, està ultimant els treballs per investigar els fets ocorreguts al municipi en les darreres setmanes. Per altra banda, l’Ajuntament ja ha denunciat els autors que han protagonitzat els darrers aldarulls.

Així, el consistori ha anunciat un paquet de mesures per reforçar el control i la vigilància a la vila. Les mesures passen per l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, amb un nou agent al cos, la instal·lació de 3 noves càmeres de videovigilància al nucli històric i 2 al Polígon Industrial, que se sumen a les ja instal·lades i previstes al pla de mandat del govern municipal, on la seguretat ciutadana és un dels eixos principals.

Històricament, i a diferència d’altres municipis de les mateixes característiques, Cardona havia comptat amb una caserna dels Mossos d’Esquadra des del 1877 fins a la guerra civil.