ERC Sant Fruitós s'oposa a la nova regulació del govern de GfP sobre parcs solars per ser poc restrictiva

ERC de Sant Fruitós de Bages, el principal grup de l'oposició en aquest Ajuntament, s'oposa a la modificació urbanística que ha aprovat recentment el govern de Gent fent Poble sobre la regulació dels parcs solars fotovoltaics al municipi per considerar que "no és compatible amb una correcta preservació del territori i del paisatge del nostre municipi". ERC entén que la nova proposta "ignora els criteris establerts" en l'acord unànime que ja es va prendre sobre aquesta mateixa qüestió l'any 2022, quan governava el tripartit liderat pels republicans.

En aquella ocasió, segons ERC, es promovia instal·lació de parcs fotovoltaics adaptats al territori prioritzant els del tipus agrovoltaic, o sigui, els que són compatibles amb la pràctica de l’agricultura i amb la del pasturatge.

Aquella regulació distingia entre prioritàries i no prioritàries les àrees on es podrien instal·lar parcs fotovoltaics. Les àrees prioritàries eren terrenys degradats o sense valor ambiental, de manera que els parcs fotovoltaics que es podien instal·lar en aquestes àrees no tenien limitada la superfície, però calia que respectessin una separació mínima respecte de camins, edificis existents, rius i rieres. En canvi, les àrees no prioritàries eren terrenys amb valor ambiental, agrícola o paisatgístic, i els parcs fotovoltaics que es podien instal·lar no podien ocupar més de 4 hectàrees de forma contínua i havien d’estar separats un mínim de 500 metres entre ells.

ERC lamenta que la nova proposta aprovada "no fa la distinció entre àrees prioritàries i no prioritàries, no promociona els parcs agrovoltaics i tampoc limita la superfície màxima dels parcs fotovoltaics". Per tot plegat, els republicans "estem totalment en contra de la modificació urbanística acabada d’aprovar", entenent que "permet la construcció de grans parcs fotovoltaics que podran ocupar espais molt sensibles, com el corredor verd del riu d’Or o el del torrent Bo".