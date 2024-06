Santpedor cedeix un espai de La Nau a l'ICS perquè el CAP ha quedat petit

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat un conveni amb l’ICS perquè el centre d’assistència primària (CAP) pugui disposar d’una part de l’espai conegut com La Nau per prestar-hi serveis d’atenció primària i comunitària. Serveis que actualment no es poden prestar perquè l’edifici del CAP ha quedat petit. Segons han detallat fonts municipals, el conveni ve determinat per l’ampliació de nous perfils professionals que ofereixen serveis de l’atenció primària i comunitària. Concretament, se cedeixen dos despatxos que estaran destinats a l’atenció sanitària per a activitats de suport emocional, treball social, gestió de casos, nutrició i altres no assistencials directes, incloses a la cartera de serveis de l’atenció primària i comunitària. No s’hi preveuen activitats sanitàries ni assistencials directes.

Per contra, els grups de l’oposició hi veuen una evidència de la situació de falta d’espais en què es troba l’actual edifici del centre d’assistència primària, i retreuen al govern local el que consideren que és «falta de planificació» amb aquest tema.

Segons va detallar en el ple la regidora de Salut, Mireia Vall, la intenció del CAP quan disposi dels nous espais és que pròximament s’hi podran fer tallers grupals de fisioteràpia, tallers de prepart i postpart, i es podran ampliar grups ja existents de benestar emocional i actuacions a l’entorn, així com de nutrició. L’Ajuntament ha concretat que les entitats que utilitzen La Nau de manera recurrent ho podran seguir fent amb tota normalitat.

El conveni marc tindrà una durada d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a quatre anys. L’acord arriba després de negociacions entre l’Ajuntament i la Gerència d’Atenció Primària de la Comunitat de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut per tal de poder ampliar temporalment l’espai on s’ofereix atenció sanitària per poder donar aquests serveis.

El principal grup de l’oposició, SEAM, va votar en contra d’aquest punt, i la seva portaveu, Jasmina Font, va argumentar que «ens ha sorprès aquest dictamen, perquè al final no deixa de donar suport a la moció que nosaltres vam presentar mesos enrere a aquest ple [i que no es va aprovar], demanant el trasllat de la biblioteca a l’edifici de Cal Clarassó perquè alliberaria l’espai de la biblioteca per poder ampliar el CAP. I poder encabir així tots aquests serveis que ara mateix no tenim».

Font hi afegia que «buscar solucions és positiu, però ens sembla que ara mateix estem vestint un sant per desvestir-ne un altre». I interpel·lava l’equip de govern: «Volen dir que, arribats a aquest punt, i sabent que el CAP és petit, encara no són a temps de donar-hi una volta i estudiar bé les necessitats reals que té Santpedor, abans de començar a moure i fer anar amunt i avall a la gent?».

La resposta de la regidora de Salut va ser que «estem treballant, perquè així ho portàvem com a equip de govern, per millorar el CAP, i no és sobrevingut que hi ha mancances o necessitats, vinculat també al fet que des de fa dos anys hi ha increments de professionals i d’atenció. L’ampliació és un aspecte que estem treballant molt estretament amb l’ICS i el CatSalut i anem avançant amb diferents escenaris. En cap cas hi ha inacció». Preguntada per la portaveu del SEAM sobre el cost d’adequació dels espais de La Nau per als serveis del CAP, Mireia Vall va assegurar que no suposa cap cost «perquè el mateix ICS l’ha habilitat amb material propi».

Per la seva banda, el portaveu de la CUP, Rubèn López, va manifestar que «podem dir avui que el projecte de La Nau ha fracassat. Des del moment que el govern d’ERC va entomar un projecte sense fer cas del procés participatiu que es va dur a terme. Prenent decisions errònies i abandonant el local un cop es va inaugurar. No cal dir que havia d’esdevenir un centre cultural, i que va acabar esdevenint un projecte inacabat».

Davant d’aquest qüestionament. L'alcalde, Agustí Comas, va defensar que «La Nau és un espai molt viu, que s’ha aprofitat molt bé».

I en referència concreta al conveni que establert amb l’ICS que afecta ara aquest espai, el portaveu de la CUP deia que «si, per una banda, ens n’alegrem perquè per fi es donarà resposta a una mancança del CAP que hem denunciat des de fa mesos, no compartim que aquesta, la de retallar espais municipals a les entitats, sigui la fórmula. No és una situació sobrevinguda, és causada per una gestió d’anteriors governs que no han fet cap mena de passa per revertir el col·lapse del CAP. I recordem que segueix en situació precària, havent de dependre d’un mòdul instal·lat al carrer des de la pandèmia. El conveni es podrà prorrogar fins a quatre anys, no ens quedarem quiets i reclamarem una resolució».

