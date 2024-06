Cardona finalitza la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la biblioteca

L’Ajuntament de Cardona ha completat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la biblioteca Marc de Cardona. Les plaques solars fotovoltaiques han estat instal·lades en blocs ubicats a la teulada de l’equipament, i les actuacions han tingut un cost total de 36.445 euros, incloent-hi la instal·lació d’una pantalla al rebedor de la Biblioteca en la qual es pot comprovar la generació elèctrica dels punts fotovoltaics a temps real.

Ho ha fet mitjançant una subvenció concedida en el marc del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona. Aquesta actuació s’emmarca dins l’objectiu del Consistori per aconseguir un municipi cada vegada més sostenible i autosuficient energèticament, que aposti per l’energia renovable i substitueixi gradualment la dependència energètica dels materials fòssils i altres fonts no renovables.

Pròximament, l’Ajuntament licitarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Patrocini. El centre educatiu ja compta amb el projecte i el finançament a través d’una subvenció de la Generalitat per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

Les altres instal·lacions que l’Ajuntament té previstes executar són el subministrament i obra d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Joan de Palà i la cafeteria del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. En el primer cas, s’està elaborant el projecte a través del Consell Comarcal del Bages. Pel que fa al segon cas, s’està redactant el projecte per instal·lar les plaques al capdamunt de la cafeteria del Parc.