Balsareny s'omple en la fira gegantera més important de Catalunya

Balsareny acull aquest cap de setmana la setzena Fira del Món Geganter de Catalunya amb un programa d'actes que va començar divendres a la tarda i s'allargarà tot el cap de setmana. El municipi bagenc s'ha bolcat amb els preparatius de la festa i el teixit social i associatiu vinculat als gegants hi ha posat el seu granet de sorra.

L'espai firal s'ha concentrat entre tres places: la de l'Ajuntament, la de la Mel i la Ricard Viñas. Aquesta darrera ha estat l'escenari d'un dels actes més destacats de la programació d'avui dissabte, la inauguració de l'element commemoratiu de la festa. En un ambient molt festiu i participat, s'ha desvetllat una placa commemorativa amb la imatge mossèn Joan Bajona al costat de l'escola municipal de música que porta el seu nom, per recordar la festa d'aquest cap de setmana.

L'encarregat de revelar la placa ha estat el doctor Pep Cañellas, que va ser el metge de capçalera de Balsareny durant quaranta anys i, per homenatjar el servei que va oferir al poble, les entitats del municipi van manar a fer un capgròs igual que el metge, que ell mateix ha lluït avui per tota la fira.

Abans d'això, cinc grups de l'esbart local han interpretat peces de dansa tradicional a la mateixa plaça Ricard Viñas, han ballat un ballet de muntanya, el ball de la civada, el ball dels cerculets i un galop de pandereta. Les actuacions han estat molt aplaudides, sobre tot el galop de pandereta, però alguns dels assistents han lamentat que l'espai escollit per fer les actuacions fos tan petit. L'Imma Torres, veïna de Súria, considera que "els balls es podrien haver fet a la plaça de l'Ajuntament perquè és molt més ampla, no hi havia necessitat d'estar tan enllaunats".

Tanmateix, les valoracions de l'inici d'aquesta fira que se celebra cada any en un lloc diferent han estat força positives, tant per part dels visitants com dels paradistes. Totes les parades que s'han col·locat a la plaça tenen a veure amb el món geganter: reproduccions a petita escala, roba de colles d'arreu de Catalunya, espardenyes artesanes i colles geganteres, entre d'altres. La majoria coincideixen a dir que el món geganter està més viu des que es va acabar la pandèmia perquè, tal com apunta un aficionat als gegants, "la gent va sortir amb ganes de fer poble".

La colla convidada de l'edició d'enguany han estat els geganters d'Inca, de Mallorca. Després de la inauguració de la placa commemorativa han fet una demostració dels balls amb el sabater i la sabatera, que homenatgen un dels oficis més tradicionals de la seva zona. El cap de colla, Àngel Garcia, s'ha mostrat agraït per la invitació i ha entregat una rèplica dels gegants en miniatura per al municipi de Balsareny.

A 2/4 de 7 de la tarda d'avui dissabte es farà una cercavila que anirà des del carrer Ponent fins a la plaça de la Mel, on es faran els balls de lluïment. Està previst que la festa continuï a la nit, ja que després del sopar popular que es fa a les 8 del vespre, a les 10 hi ha un espectacle del món geganter a la plaça de l'església i a les 11 de la nit un corre bars amb la Mulassa i la Xaranga de Falset. En aquesta darrera activitat hi ha l'òció de comprar un tiquet que inclou begudes amb alcohol o sense. A 2/4 de 2 de la matinada està previst que comenci una sessió de Dj amb el grup de versions Waikiki al cap de futbol.