Sant Fruitós posa preus als carregadors de vehicles elèctrics

Carregar els cotxes elèctrics a les estacions públiques de Sant Fruitós de Bages deixarà de ser gratuït. L’Ajuntament ha aprovat definitivament l’establiment del servei i l’ordenança reguladora per a l’ús d’aquests dispositius de càrrega, que s’han anat implantant gradualment a la població. Actualment, el municipi disposa de quatre estacions a la via pública.

L’Ajuntament de Sant Fruitós cobrarà una taxa per a la utilització dels punts de càrrega de vehicles elèctrics de titularitat municipal, que s’han anat instal·lant a la via pública des de l’any 2017. El ple municipal celebrat aquest dijous va aprovar per unanimitat l’establiment del servei públic local de recàrrega de vehicles elèctrics, que inclou el reglament d’ús i l’ordenança que estableix els preus públics dels dispositius de titularitat municipal.

La portaveu de l’equip de govern de Gent fent Poble (GfP), Firdaous Belouafi, va destacar durant el ple que «fa 10 anys GfP va apostar fermament per la sostenibilitat de l’ús de vehicles elèctrics amb la instal·lació de carregadors a la via pública i avui en dia la seva presència ja és habitual per la comunitat i, com és lògic, tindrà un preu públic». La resta de formacions es van mostrar favorables la nova regulació. El grup municipal d’ERC, a l’oposició, que l’octubre passat també va fer la proposta a l’equip de govern per demanar la creació i aprovació d’aquest ordenança, va mostrar la seva satisfacció perquè sigui una realitat. També la va expressar el portaveu de Junts, Felip Echarri, que va manifestar que «hem de treballar per la sostenibilitat, però també per la sostenibilitat econòmica del nostre municipi». Som Sant Fruitós també hi va votar favorablement.

El municipi disposa actualment de quatre estacions per a vehicles elèctrics. Les dues primeres que es van instal·lar al nucli estan ubicades a la carretera de Vic, a l’alçada de la plaça Onze de Setembre, i l’altre a l’avinguda Bertran i Serra, a la cantonada amb el carrer de Jaume Balmes. Posteriorment, es van obrir dos nous equips dobles al carrer Montsant del polígon Casa Nova i al carrer Aneto del polígon Sant Isidre.