Els estimats personatges de la Festa Major Infantil de Sant Joan diuen adeu

Després de 35 anys donant vida a la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada els estimats Kiku, Sendu, Jou Missatges, Poli, Superiaia i en Superpet, aquest per trucada, s'han acomiadat de petits i grans en un emotiu, alhora que festiu, espectacle de cloenda. «Amb el pas del temps, ens hem fet molt grans i ja és hora que deixem lloc per a coses noves», han explicat, encara que també van voler ressaltar que «res s’acaba» i que aquesta festa continuarà omplint de màgia i felicitat tots els carrers del municipi bagenc durant molts anys més.

Amb aquesta agredolça notícia ha finalitzat el tradicional espectacle de cloenda que ha acabat tancant la 35a edició de la festa. Cap al migdia, el parc Catalunya s'ha omplert d’espectadors per ser testimonis del que seria, sense saber-ho, l’últim en què participarien els mítics personatges de «Sant Joan City». Amb l’humor i el carisma que els caracteritza han creat un gran enrenou perquè no trobaven cap forma de fer un espectacle «sense repetir-se» i reproduir el que havien fet anys anteriors, malgrat els intents fallits de cadascun d’ells. Finalment, en Kiku ha conclòs que «si no trobaven la forma d’aconseguir-ho», havien de «plegar». I així ha estat.

Un eixordador aplaudiment ha abraçat tots cinc personatges al final de l’espectacle, com a agraïment de tots els moments que han regalat als santjoanencs en aquestes més de tres dècades. «No volem que sigui cap drama», ha clamat en Kiku, i per animar a tots els presents a mirar amb il·lusió el futur que li espera a la festa, les explosions de confeti han donat el tret de sortida al ball final de la funció.

Abans d'acostar-se a tots els assistents per acomiadar-se entre abraçades, converses emotives i fotografies de record, tots cinc han assegurat que continuaran presents a El Sidral, l'entitat organitzadora, i que, per tant, «res s'acaba» de la Festa Major Infantil.

Com cada any, tant l'espectacle d'inici com de cloenda han estat renovats d'edicions anteriors i l'últim ha estat amenitzat pels membres de l'Aula d'Arts de Carrer, que han omplert de colors, dansa i alegria tot l'esdeveniment, com també els músics de l'escola municipal de música, que s'han encarregat d'aportar l'acompanyament instrumental durant l'acte.

Enguany, la temàtica de la festa ha estat l’univers, una qüestió sobre la qual els estudiants del municipi han estudiat als seus centres educatius. El lema era «mai deixeu d’explorar», segons ha detallat Jordi Font, membre de l’organització, per animar els infants que mai perdin la curiositat.

La plaça plena de jocs

Des de primera hora del matí, el parc Catalunya i l’espai de davant de Cal Gallifa s'han omplert tant de grans com de petits per gaudir de l’ampli desplegament de jocs, tallers i activitats que es van organitzar. El dia assolellat i el gran volum d’assistents han aconseguir fer del dia d'avui un dia de Festa Major plenament rodó.

Les cues més llargues s'han creat al voltant de la tòmbola i la ruleta, on els assistents podien adquirir els tiquets i segons els resultats que obtenien en unes determinades proves, com de dards o bitlles, obtenien un premi o un altre, tots ells cedits per establiments del municipi per contribuir a la festa.

Un altre dels estands que ha rebut més persones ha estat el d’estampació de samarretes, en què els infants podien obtenir peces de roba personalitzades amb il·lustracions de personatges representatius de la festa. Segons ha apuntat Joan Pavón, un dels dinamitzadors de l’aparador, el dibuix que ha tingut més èxit ha estat el del drac.

Per a molts santjoanencs, el dia d’ahir ha acabat amb un gust agredolç, marcat per tres dies de gran festa, però també, i especialment, pel comiat dels sis reconeguts personatges que han posat fi a 35 anys d’història amb un «fins sempre, Sant Joan City».

