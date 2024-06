Laura Tarrés: «M'agradaria que més noies s'aficionessin en aquest món»

En una sala Cal Llovet plena de gom a gom, la presència de noies que hi competien amb prou feines arribava a la vintena. La Laura Tarrés, estudiant d’enginyeria aeroespacial i telecomunicacions de 22 anys, és una de les poques noies que va participar ahir a Santpedor. Tarrés es va aficionar a resoldre cubs de Rubik quan tenia 9 anys i va començar a competir cap als 12, ara farà gairebé una dècada. En tot aquest temps, però, sempre ha notat que «falten noies que s’aficionin en aquest món i que s’animin a competir».

«La poca presència de noies fa que d’altres no se sentin tan atretes o els cridi l’atenció aquest món», com va explicar. Tarrés va manifestar també que li «agradaria que hi hagués més noies» en aquesta mena de trobades, sobretot, per crear comunitat. «En les competicions tothom competeix contra tothom, en la mateixa categoria», sense tenir criteris d’edat, sexe, expertesa o altres condicions, motiu pel qual va animar a totes aquelles que els hi pugui crear interès perquè es llencin a provar-ho.

En l’àmbit català la comunitat femenina que competeix no va augmentant amb el pas dels anys, però en altres regions com a Madrid és molt més gran, com va assegurar.

«Com molts altres aficionats em vaig endinsar en el món del cub de Rubik perquè m’ajudava a reptar-me a mi mateixa, però m’hi he acabat quedant per la comunitat que hem creat, que és molt maca». A Tarrés, de fet, participar en les diferents competicions d’aquesta disciplina li ha comportat ampliar el seu cercle d’amistats i també hi ha conegut la seva parella. Per ella aquestes cites no són simples competicions, també són llocs de trobada amb els seus amics.

