Martí Homs: «L'ambient és molt relaxat i no hi ha gaire competitivitat»

Ahir el santpedorenc Martí Homs, de 14 anys, va participar en la seva primera competició de Speedcubing, després de gairebé un any des que va descobrir aquesta disciplina. Com va explicar, també practica atletisme i, de fet, hi sol competir de forma regular. A diferència d’aquestes curses, Homs ha notat que l’ambient que es respirava ahir era «molt més relaxat» i hi havia «menys competitivitat». Abans de les curses, segons ha explicat, sol posar-se nerviós, un sentiment que no va experimentar en cap moment durant la jornada d’ahir.

Pel fet que encara no fa un any va començar a resoldre cubs de Rubik, nota que el mètode que segueix és dels més simples i creu que «necessitaria aprendre nous algoritmes i mètodes per fer-ho en menys temps». Així doncs, va aprofitar l’oportunitat per conèixer molts altres aficionats molt experimentats que li van poder compartir consells i coneixements perquè pugui millorar la seva tècnica.

Homs va assegurar que, si no fos pel fet que aquesta competició ha tingut lloc al seu municipi, difícilment s’hagués animat a participar en alguna. Així doncs, la iniciativa impulsada per diverses famílies de la zona per portar a la Catalunya central aquest certamen ha afavorit que molts altres joves també s’hagin animat a acostar-se més de prop a aquest món.

El jove, com va explicar, va iniciar-se en aquesta disciplina després que un amic li recomanés provar-ho, l’estiu passat. Des de llavors va començar a practicar i ja sap resoldre els cubs de 3x3, precisament a la categoria a la qual es va presentar ahir. Després d’aquesta experiència es mostra encoratjat per continuar aprenent i superant nous reptes.

