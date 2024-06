Oliver Fritz: «El 'Speedcubing' requereix més concentració que pensar»

En la competició d'ahir, l'alemany de 24 anys, Oliver Fritz, va registrar un nou rècord personal en la disciplina que consisteix a resoldre cubs de 3x3 amb els ulls tapats. El seu millor temps va ser de tan sols 18 segons, quan la fita que tenia fins ara era de 21. Fritz, a més, té molts altres rècords nacionals a Alemanya en diverses modalitats, de manera que és una persona reconeguda entre els aficionats que hi havia a Santpedor. Actualment, viu a Barcelona, on resideix temporalment per un intercanvi acadèmic, en el marc dels seus estudis d'enginyeria elèctrica.

«El secret per resoldre cubs de Rubik són la pràctica i l'esforç, sobretot en la disciplina en què ho fas a cegues», va explicar. «Mentre els vas resolent hi ha moments en què t'entra un sentiment d'incertesa de si realment ho estàs fent correctament o no, però sempre has de seguir». Tot plegat resideix en comprovar «fins on pot arribar el teu cervell».

El procés mental que segueix Fritz a l'hora de resoldre cubs a cegues, com va detallar, «no involucra gaire pensament, però sí molta concentració». Primer visualitza les posicions de les cares de la peça i després memoritza la sèrie de moviments que ha de fer per resoldre'l. Per exemple, «la peça a ha d'anar al lloc on està la peça B i la B al de la C i així successivament». D'aquesta manera, acaba codificant aquests moviments en una sèrie de lletres, que poden arribar fins a vint, que recorda de tres en tres. Amb la sèrie de lletres crea paraules que les contenen per enrecordar-se'n millor i, així, sap quins moviments ha de fer quan es baixa l'antifaç. Un mètode que li va funcionar en totes les rondes en què va participar.

