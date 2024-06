Xavier Mandicó: «He ideat una forma per resoldre cubs de Rubik sent invident»

L’andorrà Xavier Mandicó, conjuntament amb el seu fill, va idear una forma a partir de la qual pogués resoldre cubs de Rubik essent invident, durant la pandèmia. Per poder diferenciar els diferents colors dels cubs, Mandicó va optar per enganxar-li a cada peça una determinada forma, sigui una rodona, un quadrat, una creu o una superfície llisa. Els dits li fan d’ulls i així pot resoldre diferents tipus de cubs. De fet, van fer fins a deu prototips diferents per afavorir que siguin ben diferenciables amb el contacte tàctil.

«És d’agrair la inclusió de l’associació catalana de Speedcubing que garanteix que a les competicions hi pugui haver una participació homogènia i en igualtat de condicions per a tothom, sense importar cap condició particular», com va assenyalar. De fet, va assegurar que ell no compta amb cap mena d’avantatge respecte als altres participants quan competeix. Únicament, utilitza els seus cubs adaptats i no es desplaça de taules, pel fet que és millor que participi en les diferents rondes en un mateix espai sense haver-se de moure.

A més, Mandicó participa en les competicions seguint la reglamentació que dicta el comitè paralímpic internacional dels esports. Per aquest motiu, quan participa en la disciplina de resoldre els cubs a cegues, ell utilitza un antifaç, encara que no hi vegi. Així es garanteix l’oficialitat i la igualtat de condicions entre tots.

Sens dubte, resoldre cups a cegues comporta una dificultat afegida en el procés, però, com va detallar, fer-ho afavoreix a millorar el rendiment de cadascú. «En aquesta disciplina no només hi juga la capacitat visual, sinó que també és important el camp exteroceptiu i espacial».

