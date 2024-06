Balsareny demostra que la flama gegantera continua encesa

Gegants, nans, colles geganteres i centenars d’aficionats al món geganter han estat els components que han format l’ambient del municipi de Balsareny al llarg de tot el cap de setmana.

Aquest poble de la comarca del Bages ha estat aquest cap de setmana l’escenari de la 16a edició de la Fira del Món Geganter de Catalunya, amb una programació farcida d’actes per a tots els públics i amb la presència de més d’una cinquantena de colles geganteres d’arreu del territori.

La Fira del Món Geganter és itinerant, és a dir, cada edició se celebra en un lloc diferent. Membres de la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers Els K + Sonen es van mostrar molt agraïts de poder ser els amfitrions d’una diada tan assenyalada.

L’espai firal es va concentrar al centre de la vila, entre la plaça de l’Ajuntament, la de Ricard Viñas i la de la Mel. Al llarg de l’espai que envolta el consistori hi havia parades relacionades amb el món dels geganters, des de reproduccions a petita escala com les de la parada d’Aitor Garrido (vegeu primera entrevista a la pàgina següent) fins a camises de les colles més emblemàtiques del país.

En aquesta fira també hi havia paradetes de colles geganteres i de constructors de gegants, com la de Toni Mujal. Ell té el taller a Cardona i va fer els gegants de Balsareny, na Blanca i en Bernat i els gegantons, abans també havia fet el gegant de mossèn Bajona per al municipi amfitrió d’un dels esdeveniments més importants del sector.

Per ell, va ser «tot un orgull» poder formar part d’aquesta celebració perquè «és molt maco veure tants gegants de tants llocs en un mateix espai i a tanta gent que està implicada en aquest univers de la cultura popular catalana».

Fa quaranta anys que Mujal es dedica a fer gegants i explica que «la feina mai no s’acaba». Considera que tots els passos a l’hora de fer un gegaant són imprescindibles perquè «és una feina molt artesana que després queda per a la posteritat i forma part de la imatgeria festiva dels pobles de Catalunya». Per ell «és molt important saber quin sentit té cadascuna de les peces que surten del taller».

El futur dels gegants

Mujal considera que els gegants tenen «una projecció de futur molt esperançadora» perquè «des que es va acabar la dictadura, la motivació per les festes populars no ha parat de créixer». Recorda que quan va començar va pensar que «seria una cosa puntual o alguna mena de moda», després de quatre dècades dedicades a fer gegants celebra que la seva primera impressió sobre aquest sector de la cultura catalana.

Una altra imatge simptomàtica que els geganters duraran fins d’aquí a molts anys és l’interès que mostren els més petits per aquest món. Ignasi Ponsa, de Manresa, va anar dissabte a fer un tomb a la fira i va comprar un parell de gegants de goma i un conte a la parada de Garrido per a les seves filles de cinc i set anys. La més gran coneixia el nom de molts dels gegants que estaven exposats a la paradeta i el pare se la mirava orgullós mentre els recitava. Per Ponsa «la feina dels pares és inculcar uns valors als seus descendents i a casa pensem que el món dels castellers va molt més enllà de portar els gegants i fer-los ballar, va de tradicions, de fer pinya amb la colla i una mica també del fet que cal saber d’on venim».

Una festa per a tothom

Una de les gegantes que va participar a bona part dels actes de la fira celebrada a Balsareny va ser la geganta Frida, de Tarragona. És una geganta especial perquè té un disseny universal, és a dir, està pensada perquè la puguin persones amb discapacitat i sense.

Una de les membres de la colla de la geganta Frida, Victòria Alarcón, explicava que «la vam presentar fa cinc anys a les festes de Santa Tecla de Tarragona a través del programa festa per a tothom i ara l’estem donant a conèixer arreu del territori». A banda de tenir el seu propi estand a la fira i participar en les cercaviles, alguns dels membres de la colla van participar en alguns dels tallers que oferia l’organització. Segons explica Alarcón, un dels que més va agradar va ser el de portador de gegants, que va ser força participat.

Més enllà de Catalunya

Les més de cinquanta colles que van sortir ahir en dues cercaviles per Balsareny provenien de molts indrets del país, però els convidats d’honor van haver de travesar el mar per arribar. Els geganters d’Inca, de Mallorca van dur el sabater i la sabatera, dos gegants que recorden la professió més tradicional de la seva zona.

Durant tot el cap de setmana la gresca ha estat protagonista als carrers de Balsareny, però els actes més participats van ser els d’ahir diumenge, amb un públic divers.

