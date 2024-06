Que se sent en portar un capgròs igual que vostè?

El tema és que el poble al qual has servit durant quaranta anys, et faci un capgròs com a reconeixement per la feina que has fet com a regal de la jubilació. Em van fer un homenatge preciós.

L’acte d’entrega devia ser molt emotiu.

Ja ho pots ben dir, em saltaven les llàgrimes. Em vaig haver de jubilar obligatòriament quan vaig fer els 65 anys i el poble em va reconèixer la feina amb això. El capgròs és meu, però la idea és que es quedi al poble de Balsareny. No soc fill de Balsareny, però sí que soc vilatà perquè m’ha acollit més de mitja vida.

I el resultat està molt ben trobat.

I tant, el Toni Mujal va fer molt bona feina, és tot un artista i molt professional. Quan ho estaven preparant vaig pujar dues o tres vegades a Balsareny des de Terrassa perquè em fessin moltíssimes fotos i per acabar de polir el resultat final, m’hi assemblo molt. Estic molt content de ser avui aquí perquè Balsareny m’ha demostrat un agraïment immens per la feina.

Subscriu-te per seguir llegint