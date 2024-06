Navàs entregarà el Premi Flama d'enguany a l'activista cultural Jordi Santasusana

L'activista cultural Jordi Santasusana Segarra serà la persona guardonada enguany amb el 39è Premi Flama a la Cultura Popular de Navàs, que cada any entrega l'Agrupació Sardanista per Sant Joan a alguna persona o col·lectiu que hagi destacat per la seva trajectòria cultural al poble. Santasusana ha estat escollit per les entitats culturals del poble com a mereixedor d'aquest reconeixement a la festa d'enguany, amb un nomenament que el descriu com "una persona treballadora del poble i compromesa amb les tradicions culturals, després que ha dedicat molt temps a fomentar i participar en diverses activitats".

La trajectòria en el món cultural de Santasusana va començar des de ben jove, quan es va unir als escoltes, primer com a nen participant, i més tard desenvolupant tasques en aquesta agrupació. Una experiència que, segons els organitzadors, va ser fonamental en la seva formació i en l'aprenentatge dels valors del treball en equip, la solidaritat i la importància de mantenir vives les nostres tradicions.

Amb el pas dels anys, Jordi Santasusana ha estat membre actiu de nombroses entitats culturals, amb una participació variada i rica i que s'ha caracteritzat per diverses formes d’expressió cultural, i sovint amb rols de lideratge. Per això, i segons els organitzadors, aquest premi destaca "no només la seva participació activa en múltiples entitats, sinó també la seva capacitat per seguir treballant pel poble. La seva tasca incansable i el seu esperit altruista asseguren que les tradicions catalanes segueixin vives".

L'entrega del guardó es farà el dia de Sant Joan a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, com a acte central de la Festa Nacional dels Països Catalans, que donarà pas a la lectura de la Proclama dels Països Catalans a càrrec del pubillatge i a l'encesa de l'última foguera dels Països Catalans, amb la presentació del periodista Arcadi Alibés. A final hi haurà el concert "Catalunya Terra de Cants", amb la Cobla Maricel.

La festa haurà començat diumenge, 23 de juny, amb un taller de sardanes a les 6 de la tarda a la mateixa plaça, que donarà pas a l'entrada de la Flama del Canigó, i a l'encesa de la Foguera de Sant Joan durant la Revetlla de la Feixa.