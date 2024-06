Sant Fruitós afronta el projecte d’un vial per a ciclistes i vianants al camí de Sant Benet

El trajecte a peu o en bicicleta des del nucli de Torroella de Baix i fins a Sant Benet de Bages serà més fàcil, i sobretot més segur, d’aquí a uns pocs mesos, amb el condicionament d’una via pacífica perquè hi passin vianants i vehicles no motoritzats.

Feia temps que el projecte era sobre la taula, i finalment ara es posarà en marxa. L’Ajuntament ja ha fet el primer pas amb l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats en l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys que ocuparà aquest futur vial, amb el suport unànime de tots els grups. La carretera actual, que arrenca des de la cruïlla amb la N-141 (carretera de Vic) a l’alçada del nucli de Torroella i fins a Sant Benet, està asfaltada però és molt estreta, fins al punt que «amb prou feines hi poden passar dos vehicles de costat», apunta l’alcalde, Joan Carles Batanés. Amb aquesta millora, el que es busca és «que la gent i les bicicletes puguin anar per un voral més ample», diu l’alcalde. I és que, segons explica, és un camí molt freqüentat, especialment per veïns del nucli de Torroella que van a passejar cap a Sant Benet o fins a Navarcles «però ara és un perill perquè no hi ha prou seguretat».

El primer pas abans de procedir a l’execució de les obres és l’expropiació de la part dels camps de conreu dels laterals del Camí de Sant Benet que queda afectada, i dotar-la pressupostàriament. S’ha calculat la relació de béns i serveis afectats (10 en total), l’expropiació dels quals suma 12.365 euros.

La proposta és vista de bon ull per part de tots els grups municipals, que al ple van expressar la seva satisfacció per tirar-la endavant. De fet, el projecte inicial data del 2016, i uns anys més tard, el març del 2022, l’aleshores govern tripartit liderat per ERC el va revisar, fins que ara s’encarrila definitivament. Al ple, la cap de l’oposició i portaveu republicana, Àdria Mazcuñan, va recordar aquesta circumstància i va dir que «és un projecte important» que el seu executiu va voler deixar a punt «per al moment que arribessin subvencions per executar-lo». Des de Som Sant Fruitós, Xus Domene, va destacar que les expropiacions «són el pas previ de cara a millorar la seguretat tant del vianant com del trànsit rodat». Finalment, el portaveu de Junts, Felip Echarri, va destacar la importància que aquesta obra també té «per millorar l’accés als elements culturals i patrimonials que tenim en aquell entorn, i per al desenvolupament local».