Sant Fruitós celebra un animat Mercat de la Terra dedicat al carabassó

Amb bona resposta de paradistes i de públic, Sant Fruitós de Bages va celebrar aquest dissabte la segona edició del Mercat de la Terra, esdeveniment de caràcter mensual que en aquesta ocasió va tenir el carabassó com a producte central.

La matinal va engegar amb un esmorzar de forquilla en què s'oferia una truita de carabassó, amb carabassons ecològics de La Tomakera i amb ous de Kins ous! Al migdia, els infants i les famílies que van poder prendre part en un taller per aprendre a construir un caragol, el símbol del moviment slow food, mentre coneixen les característiques d'aquesta iniciativa mundial. També hi va haver vermut amenitzat amb la música de DJ Max Töwel.

Aquest era el segon cop que es feia el mercat / JAUME GRANDIA

El Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages se celebra, des del maig passat, el tercer dissabte de cada mes amb una àmplia oferta de parades de productes de proximitat, que respecten el medi ambient i el treball dels productors i amb preus justos, tant per a qui compra com per a qui ven.