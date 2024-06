Sant Fruitós té el compromís de tres empreses per pagar part del rotonda de Santa Anna

L’equip de govern de Sant Fruitós de Bages, de Gent fent Poble (GfP), assegura que ja té el compromís de tres empreses del carrer Sakura que posaran voluntàriament diners per pagar part de les obres de la rotonda d’accés al polígon de Santa Anna, que s’iniciaran aquesta tardor, i que financen a parts iguals el consistori i la Generalitat. L’alcalde de la població, Joan Carles Batanés, ho ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa convocada arran de la disputa política oberta pel finançament de la rotonda, després que ERC assegurés que quan era al govern havia pactat unes condicions més avantatjoses pel consistori. Segons Batanés, «mai hi ha hagut ni un conveni, ni un acord» en aquest sentit i assegura que l’únic interès dels republicans és «atacar i desprestigiar» el govern.

El finançament de la futura rotonda d’accés al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages des de la BV-4511 pel carrer Sakura fa mesos que porta cua. Amb la voluntat de tancar la polèmica i respondre a les darreres informacions fetes públiques pels republicans, l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, acompanyat de gran part de l’equip de govern, ha comparegut per destacar «les incongruències i sense sentits» dels documents i notes de premsa que han editat els republicans que, assegura, «entren en contradiccions permanents».

ERC defensa que l’any passat, quan liderava l’anterior executiu tripartit integrat també per Junts i el PSC, es va redactar i enviar una proposta de conveni segons el qual la Generalitat es faria càrrec del 50 % de l’obra, i l’altra meitat es repartiria a parts iguals entre l’Ajuntament i propietaris de la zona. Un conveni del qual Batanés assegura que el consistori no té constància perquè «no figura ni als registres, ni als arxius municipals» i diu que, tot i que és cert que es van fer passos, com demostra la documentació d'ERC, «mai hi ha hagut ni un conveni, ni un acord» com havien assegurat. En aquest sentit, creu que «el veritable interès d’ERC no és la veritat sobre la rotonda sinó atacar i desprestigiar el govern i l’alcalde».

Batanés ha defensat el conveni de col·laboració per al finançament de la rotonda que es va signar el març passat entre el departament de Territori i l’actual consistori, segons el qual l’execució del projecte, valorat en 883.000 euros, es cobrirà al 50% entre les dues institucions. Segons l’alcalde, l’aportació dels propietaris en qualsevol cas és voluntària per contribuir en el finançament que correspon a l’Ajuntament perquè «no estan obligats a pagar-la perquè és una infraestructura de caràcter general». En aquest sentit, ha explicat que dels 13 propietaris que hi ha al carrer Sakura, «3 s’han avingut a posar diners de manera voluntària, que ens ajudaran a pagar el 50% que correspon a l’Ajuntament». Dues empreses ja han efectuat l’ingrés i la tercera ja té la documentació per fer-ho. En conjunt, es tractaria de prop de 100.000 dels 440.000 euros que ha de pagar l’Ajuntament.

Polèmica a banda, Batanés ha mostrat la seva satisfacció de poder tirar endavant la rotonda que, si tot va sobre el previst, es començaria a construir aquesta tardor. Amb aquesta infraestructura Sant Fruitós de Bages millorarà l’accessibilitat i la seguretat a la carretera BV-4511 i afavorirà la connexió amb el polígon industrial de Santa Anna. El projecte inclou la construcció d’una rotonda, que substituirà l’actual intersecció en forma de T amb carrils centrals d’espera per a les maniobres d’incorporació i de sortida. La rotonda tindrà 40 metres de diàmetre exterior i connectarà amb el carrer Sakura del polígon, a l’altura de l’empresa Denso. El termini d’execució de les obres és d’un any i, per tant, entraria en funcionament a final de l’any vinent.

La carretera BV-4511, que transcorre al llarg de tota la zona industrial, registra un trànsit de més de 8.700 vehicles diaris, el 6% dels quals són vehicles pesants que provenen de les empreses del sector. Un dels punts més transitats de la zona és, precisament, la intersecció entre aquest vial i el carrer Sakura.