La Festa Major de Sant Joan incorpora una baixada d’andròmines

Encara amb la ressaca de la Festa Major Infantil, Sant Joan de Vilatorrada entrarà de ple aquest dissabte en la celebració de la seva festa major. Enguany, els quatre dies de gresca estan marcats per la celebració dels aniversaris de diferents entitats del municipi i, com a novetat, s’incorpora a la festa una baixada d’andròmines. Balls, concerts, sardanes, revetlla i sopars populars són alguns dels actes del programa, que s’allarga fins dimarts.

La primera baixada d’andròmines organitzada per l’entitat Vilatorrats Grup donarà aquest dissabte el tret de sortida a la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Per primera vegada el municipi podrà gaudir d’aquesta divertida activitat, que està oberta a tothom i que arrencarà els actes de la festa, que enguany està marcada pels aniversaris de diferents entitats el poble. La colla de geganters fa 40 anys i l’Esbart La Verbena, 70. Per celebrar-ho, han organitzat la «Nocturnada», amb una mostra de balls i una cercavila nocturna amb els gegants, que començarà davant de Cal Gallifa. Tot seguit, serà Ràdio Sant Joan qui celebrarà el seu 40è aniversari, amb l’actuació del DJ Albert Malla del programa Cocodril Club.

Diumenge el municipi rebrà la Flama del Canigó a davant de l’Ajuntament i es traslladarà fins a la plaça Major on es llegirà el manifest. Tot seguit, hi haurà el pregó de la festa, amb l’atleta Meritxell Soler, participant en les Olimpíades de París d’aquest estiu. La tarda es completarà amb un concert, cercatasques i ball de revetlla amb l’Orquestra Montgrins. Davant les pistes de pàdel hi haurà la zona de concerts amb servei de barra i les actuacions de La Selva i DJ Enka. Aquest any, per la situació sequera, no es farà ni la foguera de Sant Joan, ni el tradicional piromusical.

Dilluns al vespre es farà el sopar popular de colles amenitzat pel grup Buena Vibra, a la sala de Cultura de Cal Gallifa. Al parc Catalunya, es podrà veure l’espectacle «Saben aquel que diu...», a càrrec de ReEugenio i, tot seguit, l’actuació d’Electrobacasis. Per tancar els actes, dimarts es podrà veure el musical El petit príncep, sota la direcció de Xavier Mestres, amb la participació de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan.