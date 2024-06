UP reclama als ajuntaments del Bages que posin només vies principals al catàleg de camins públics

Unió de Pagesos ha demanat als ajuntaments de la comarca del Bages que incloguin només els camins principals de comunicació entre vies als seus catàlegs de camins públics. El sindicat ha reclamat també als consistoris que informin adequadament del procés d’elaboració d’aquests catàlegs per tal que els propietaris de les finques per on passin els camins, així com el gruix de la ciutadania, en puguin estar al corrent i presentar les al·legacions corresponents en cas que fos necessari.

Al mateix temps, Unió de Pagesos també ha exigit als consistoris que duguin a terme una investigació acurada sobre la propietat de tots els camins que es vulguin fer públics i que tan sols incloguin als seus catàlegs aquells camins principals de connexió entre vies principals, excloent-ne totalment els camins particulars dins d’una finca i els que poden donar accés a habitatge i a superfícies d’explotació com ara camps i boscos.

El sindicat ha demanat aquest dimarts als ajuntaments de Navàs i d’Avinyó, dos municipis dels quals Unió de Pagesos té constància que estan elaborant un catàleg de camins, que a banda d’informar d’aquests processos, estableixin períodes d'informació pública prou llargs perquè els afectats puguin presentar i documentar al·legacions i puguin defensar els seus béns. El sindicat calcula que, com a mínim, caldria que s’habilités un període d’uns 90 dies per cada procediment d’aquest tipus.

En aquesta línia, el sindicat també ha demanat poder comparèixer al Consell d’Alcaldes del Bages per tal d’exposar la seva petició a tots els municipis i explicar les problemàtiques que es troba la pagesia quan es realitzen aquests catàlegs i les posteriors ordenances de camins.