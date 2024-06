Un cotxe xoca contra un fanal a Sant Joan de Vilatorrada i el conductor resulta ferit

El conductor d'un cotxe ha resultat ferit aquest dimecres després d'accidentar-se contra un fanal a Sant Joan de Vilatorrada. L'accident ha tingut lloc a la una de la matinada al carrer Manresa.

Segons fonts del cos de Bombers de la Generalitat, per causes que no han transcendit, el vehicle ha xocat contra un fanal de la via i ha acabat impactant contra la façana d'un edifici.

Una dotació del cos s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per valorar si l'accident ha causat cap afectació estructural i netejar la calçada, que ha quedat tacada d'oli.

Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat efectius del SEM, que han evacuat la persona implicada en el sinistre a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic lleu.