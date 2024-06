La sal de Cardona busca espais de comercialització més enllà de la vila

A Cardona s'extreu sal des del Neolític. És ben conegut que la història d'aquest poble està lligada a la sal i no s'entendria sense ella. Per això, per a molts era una «anomalia» que no en tingués de comestible al mercat. Ara fa prop de dos anys que se’n comercialitza una amb origen 100% cardoní i els impulsors n'estan «molt satisfets». Però encara amb un àmbit molt limitat. Per això, el proper objectiu és el de poder ampliar el projecte, la qual cosa implica crear un obrador i comercialitzar-la més enllà de Cardona.

També n'estan contents els restaurants que la utilitzen. És el cas de La Premsa. Per a la seva copropietària, Carme Fontellas, «seria un pecat no cuinar amb aquesta sal». «I què té aquesta sal? Doncs no té res a veure amb qualsevol altra, sala molt més que la sal marina i, per tant, amb menys aconsegueixes més», subratlla Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica.

Cardona s’ha fet un espai en el mapa turístic de la mà del Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Ara forma part del Parc Geològic de la Catalunya Central i cada any atreu entre 80.000 i 100.000 persones.

La sal de Cardona no s'extreu d'aquesta muntanya, però sí del mateix diapir, dins la Vall Salina. Es tracta d'una sal de muntanya, pura i d'alta qualitat. «És una sal cristal·lina, amb història i de roca, lliure de microplàstics», explica Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica.

Tot plegat, explica, la fa un producte gourmet que, de moment, es pot trobar al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a botigues del poble i a alguna botiga d'alta gamma de Barcelona. L'objectiu, però, és que, amb poc temps, es pugui trobar de forma més habitual fora de Cardona.

Ponsa destaca que aquesta sal forma part d'un projecte social, ja que tots els beneficis de la seva venda es reinverteixen en el manteniment i la conservació de la muntanya de sal. Ara, a més, es treballa per crear un obrador dins del Parc de la Muntanya de Sal per incorporar-lo dins la visita.

Similar a la d’Himàlaia

La copropietària del restaurant la Premsa de Cardona, Carme Fontellas, destaca que la sal de Cardona s'ha de dosificar perquè no té res a veure amb les sals que la gent està acostumada. Per a Fontellas, fins ara era «una anomalia» que no n'hi hagués: «Els clients s'estranyaven que no tinguéssim sal comestible», cardonina, explica. I afegeix: «Ara ja la tenim i seria un pecat utilitzar-ne una altra que no fos aquesta».

Per la seva banda, Ponsa subratlla que es tracta d'una sal «divertida de menjar perquè és com si masteguessis un tros de pedra de sal. A més, té un sabor molt intens, és una sal que sala més que la marina i, com diem a Cardona, menys és més».

Per les seves característiques, la sal de Cardona seria similar a la d'Himàlaia, i a Catalunya, diu Ponsa, no n'hi ha cap com aquesta. Per tant, assegura, «posar sal de Cardona al plat és un fet únic».

Inclosa en una ruta artesana

La sal de Cardona, juntament amb productes com el cuir de Vic, la fusta de Torelló i el ferro forjat d'Alpens són tresors artesanals que explora l’itinerari de les comarques de la Catalunya Central que s’inclou en el projecte Rutes Artesanes de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa de promoció artesanal, cultural i turística que va posar en marxa ara fa un any el Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d’Empresa i Treball, que agrupa en nou rutes els actius i els recursos artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori.

El projecte Rutes Artesans de Catalunya, que consta d’una guia en format web, un distintiu identificatiu de les Rutes Artesanes i d’una campanya de difusió, és una plataforma de foment de l’artesania vinculada al turisme sostenible, de proximitat, cultural i experiencial. Es tracta d’un projecte pensat per explicar els recursos que suposa l’artesania a Catalunya, que actualment compta amb 8.000 empreses, que donen ocupació a 12.000 persones.

Combina el descobriment del patrimoni artesà amb el cultural i turístic i l’objectiu principal és visibilitzar i prestigiar l’artesania del país.

