Sant Joan consultarà als ciutadans què s'ha de prioritzar al poble d'aquí al 2027

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada vol conèixer el parer de la ciutadania a l'hora de decidir quines prioritats es tiren endavant d'aquí al 2027, i per això li demanarà que formuli propostes ara que es troba en ple procés d'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM) per a l'actual mandat.

Per tal d'informar la població sobre aquesta iniciativa i començar a recollir opinions, l'Ajuntament ha organitzat una sessió participativa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc el proper 27 de juny a 2/4 de 7 a la Sala Polivalent de l’Espai Jove (Passatge del Mas Sant Joan, 6). A més, també s'obre la possibilitat a la participació electrònica amb un qüestionari a la pàgina web municipal en el que es recolliran propostes fins el proper 15 de juliol.

El regidor de Participació i Barris, Toni Dorado, en qui recau la coordinació del procés, explica que “volem fer les coses de manera diferent, i per això recuperem un PAM elaborat amb la ciutadania". Segons Dorado, "tenim clar que el poble el construïm entre totes i tots i volem comptar amb tots els punts de vista", i és en aquest context que "ara oferim l’oportunitat a tots els veïns i veïnes perquè diguin la seva i defineixin amb nosaltres quines han de ser les prioritats de l’Ajuntament”.

Amb el procés participatiu del PAM es dona compliment al Reglament de Participació que estableix que cal debatre amb la ciutadania les accions a realitzar per part de l’Ajuntament. A més, Dorado remarca que “no ens volem quedar aquí. Els veïns i veïnes i les entitats podran fer un seguiment i valorar com s’executa el PAM a través del Consell de la Vila, el màxim òrgan de participació que ja hem començat a reactivar”. Recentment, s’ha aprovat la reforma del reglament per fer-lo més obert i s’està duent a terme l’elecció de nous membres.

Els plans d’actuació municipal són el full de ruta de l’Ajuntament per un mandat i tenen per objectiu millorar la gestió i la transparència. L’alcalde Jordi Solernou, el defineix com “un instrument que ens ha de servir per tenir molt clares les prioritats, els projectes a tirar endavant i treballar per assolir els objectius que ens plantegem”.

El nou PAM de Sant Joan de Vilatorrada parteix de la base de l’acord programàtic dels dos grups de govern presentat el passat mes d’octubre. En una primera fase s’han definit els objectius estratègics del mandat. Concretament, se n'ha establert cinc, entre els quals destaquen fer front a l’emergència climàtica, la millora de l’espai públic, la cohesió social, la igualtat i respecte a la diversitat, la dinamització econòmica per crear ocupació, la millora dels serveis educatius, culturals, esportius i socials; i l’impuls de la participació i l’administració digital.

Al llarg de les properes setmanes, un cop finalitzat el procés participatiu, s’afrontarà la tercera i última fase per tal de donar forma a les prioritats plantejades, concretant accions i calendari per dur-les a terme. A més, un cop definides les accions s’obrirà un portal web específic en què es podrà consultar com s’avança en l’execució dels projectes.