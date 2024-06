L'Ajuntament de Cardona demana accions preventives i més presència policial per l'augment de fets delictius

Cardona va celebrar, ahir al matí, la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcalde, Ferran Estruch. Hi van assistir, a banda de regidors de la corporació i la delegació del Govern de la Catalunya Central, representants dels cossos d’emergència i seguretat que intervenen al municipi: Mossos d’Esquadra, Policia Local, Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil Cardona, Guàrdia Civil, Creu Roja i ADF. En la trobada s’han compartit i exposat les dades de seguretat ciutadana al municipi, així com les relatives a les actuacions de prevenció i vigilància.

Els Mossos d’Esquadra van destacar l’augment dels fets delictius a Cardona durant el darrer any, degut principalment als darrers episodis succeïts aquest mes de maig. L’alcalde va manifestar la seva preocupació i sobretot la percepció d’inseguretat que s’ha generat. En aquest sentit, va demanar “més acció preventiva, més presència policial i més suport a la Policia Local i l’Ajuntament”.

En aquest sentit, el govern local ha anunciat un paquet de mesures per reforçar el control i la vigilància a la vila. Les mesures passen per l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, amb un nou agent al cos, la instal·lació de 3 noves càmeres de videovigilància al nucli històric i 2 al Polígon Industrial, que se sumen a les ja instal·lades i previstes al pla de mandat del govern municipal, on la seguretat ciutadana és un dels eixos principals.

Noves instal·lacions de la Policia Local

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha reclamat, més enllà de “més presència de Mossos d’Esquadra” al municipi -tal com ja va traslladar fa uns dies a la visita del conseller d’Interior a la vila-, la necessitat de treballar en una proposta estructural, que garanteixi una presència real i diària. Sobre la taula es va plantejar, com a solucions, dues propostes: que el nou espai de la Policia Local, que es vol ubicar a l’actual Oficina de Turisme, aculli també un espai pels Mossos d’Esquadra convertint-se en una oficina de proximitat mixta o que l’àrea bàsica dels Mossos a Solsona donin cobertura a Cardona.

“Necessitem propostes estructurals i reals. Cardona no pot quedar al marge de les actuacions pel fet d’estar lluny de la comissaria central de Manresa”, va destacar l’alcalde, que va acordar amb Mossos un “reforç d’operatius i més presència durant aquest proper estiu”.