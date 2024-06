L'estudiant bagenc Pau Palomar, millor nota de les PAU a Catalunya: "Vull ser investigador i dedicar-me a la recerca"

Pau Palomar Oliver és un dels dos estudiants amb la nota més alta de les PAU a Catalunya, un 9,9. Ha estudiat a l'Institut d'Auro de Santpedor i ahir dimecres va arribar d'Eivissa del viatge de final de curs. Admet que "no s'ho esperava" i que ho està vivint amb "moltes emocions" noves.

Quan se li pregunta pel mètode, diu que "ha sigut constant" però sense horaris marcats. Les matemàtiques i la física són les seves grans passions i per això estudiarà aquesta carrera a la UAB. "M'agradaria ser investigador i dedicar-me a la recerca", assenyala. Eric Mateu Lanero de Cerdanyola del Vallès, l'altre estudiant amb millor nota, també ha triat el mateix. "Ja el conec", explica Palomar, que afegeix que ja han coincidit en competicions científiques.

"Farem la mateixa carrera i coincidirem", diu amb un somriure aquest jove de Castellnou de Bages que a 3r d'ESO va descobrir el món de la física mirant vídeos per Youtube. "Em sembla molt curiós intentar respondre preguntes que no tenen resposta, com és el nostre món", assenyala. Una curiositat que també té amb les matemàtiques. "Els números sempre se m'han donat bé i m'agraden, per això vull la carrera que conté les dues coses", remarca.

Convertir-se en un dels dos alumnes amb la nota més alta li ha vingut de nou. "M'esperava algú amb un deu i jo un entremig", explica. Per això l'ha "sorprès". Això sí, a matemàtiques ha tret un 10. Creu que no pot recomanar un mètode als altres perquè cadascú ha de trobar el seu. El que ha fet ell ha estat "dedicar el temps necessari" per tenir les coses clares. Mentre amb matemàtiques no hi ha esmerçat tantes hores –"per mi era més senzill", diu- sí que ha posat més colzes amb història, per memoritzar dates i conceptes. Es defineix com un estudiant "autoexigent" amb les notes i "força ambiciós", a qui agrada posar-se objectius per després intentar complir-los. Un altre aspecte que creu que li ha anat a favor ha estat "portar-ho tot al dia" i considerar els deures com una forma de repassar el que s'ha dit a classe i consolidar els coneixements.

Més hores per matemàtiques al sistema educatiu

Aquest any, l'assignatura de matemàtiques ha sigut l'única que ha aconseguit una mitjana de suspens a les PAU. Aquest fet combinat amb els mals resultats de l'informe Pisa, demostraria, segons Palomar, que el sistema educatiu ha de "dedicar-hi més hores i més insistència". I en relació al món de la investigació, ja preveu marxar a un altre país per seguir formant-se. "Ho ideal seria dedicar-me a allò que m'agrada a Catalunya i sí, és cert que és una mica trist i decebedor que ens estiguem quedant enrere en investigació i que la gent hagi de marxar fora", remarca, perquè "la recerca és el futur del país i també una manera de millorar la seva economia". Malgrat tot, ell no ho veu com un aspecte negatiu perquè vol sortir a l'estranger per conèixer altres cultures i viatjar.

Un cop finalitzades les PAU, ara vol relaxar-se i viure l'estiu amb els amics. Tot i que també hi haurà lloc per la ciència perquè té previst participar a Barcelona en un programa de física. "Vull desconnectar i preparar-me per la universitat, tinc ganes de començar", afegeix.

"Esforç i motivació"

La directora del centre, Lluïsa Peralba, assenyala que estan "molt orgullosos" d'ell i que hagi passat per aquest centre. "Haver-lo acompanyat en aquest creixement ens fa sentir que hem fet la feina ben feta", assegura, tot destacant que ha sigut durant el Batxillerat quan més ha pogut "florir" a nivell acadèmic. Malgrat aquest acompanyament, no dubta en afirmar que "el mèrit és totalment seu". En aquest sentit, destaca que sempre ha sigut un "alumne brillant, inquiet i amb moltes ganes d'aprendre", que de forma "autodidacte" ha anat seguint les seves inquietuds. Prova d'això és la seva participació en projectes com el Bojos per la Ciència i la seva classificació entre els 13 primers de l'olimpíada de Física estatal.

Segons la directora, la clau en el seu cas ha estat l'"esforç i la motivació": "Li agrada el que estudia, no deixar-ho i anar treballant cada dia".