Un projecte d'Alícia i l'ICS Catalunya Central recepta dinars al restaurant per potenciar vincles entre gent sola

La Fundació Alícia i l'Institut Català de la Salut Catalunya Central, han posat en marxa com a prova pilot una iniciativa per millorar la qualitat de vida de les persones que se senten soles fent que participin en àpats compartits. Es tracta del Projecte SALSA (Salut, Alimentació i Sociabilitat), ideat per la Fundació Alícia i dissenyat amb l’ICS, que és únic a Catalunya, i combina la bona cuina amb la bona companyia amb l’objectiu de demostrar que els àpats compartits no només satisfan la gana, sinó també l’ànim.

Elena Roura, Directora Científica de la Fundació Alícia i del Projecte SALSA, sosté que “tant l’evidència científica com altres estudis i projectes d’Alícia conclouen que les persones en situació de solitud no volguda tenen més risc de patir malnutrició, donat que la seva alimentació és menys variada i més monòtona". A partir d’aquí, es planteja la hipòtesi que aquestes persones "s’asseguren un equilibri nutricional i la millora del seu estat compartint àpats diaris saludables amb altres persones". A més, diu que l'acompanyament comporta altres beneficis emocionals i mentals, fruit "de compartir una taula amb altres persones i de les relacions socials que en deriven”.

Àpats compartits a Sant Joan de Vilatorrada

Els participants en el projecte, persones d'entre 40 i 90 anys, es reuneixen de dimarts a divendres al restaurant (primer al restaurant Tot anirà bé, i actualment a Ca la Petita) de Sant Joan de Vilatorrada per compartir un àpat diari en un entorn inclusiu, amable i acollidor. Durant quatre mesos, des de finals de febrer fins a finals de juny, una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Joan, prèviament seleccionats pel CAP i els serveis socials de l'Ajuntament del mateix municipi, gaudeixen de dinars en companyia a Ca la Petita.

Els resultats del pilot es determinaran a partir de l’anàlisi de l'impacte del projecte en indicadors com la solitud no volguda; l'adherència a la dieta mediterrània; les escales de depressió, ansietat, suport social; l'estat nutricional i els costos sanitaris (visites al CAP, consum de medicaments, etc.).

Anna Ruiz, l’altra investigadora del projecte, metgessa de família del CAP Sant Joan de Vilatorrada, investigadora de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS a la Catalunya Central – IDIAPJGol, i responsable del protocol de l’estudi, de la selecció dels participants i de l’avaluació de la intervenció, parla de “l’impacte tan espectacular" que està tenint el projecte. "Els meus pacients em diuen que estan molt contents i agraïts perquè han conegut molta gent, es troben cuidats i més animats perquè sortir de casa i trobar-se amb amics els va molt bé. Ara ens demanen què passarà al juliol quan acabi l’estudi, si podran tornar a repetir...". Arran d'això, Ruiz explica que "el projecte ha tingut molt bona acollida i ha corregut la veu al poble; quasi cada dia tenim sol·licituds de persones que volen participar-hi, directament per part de la persona interessada o també del seu entorn, que creu que la proposta millorarà la salut de la seu familiar”.

Per la seva banda, el CAP Sant Joan de Vilatorrada aposta per la prescripció social i voldria incorporar els menús al restaurant com una activitat saludable, així com ho fa convidant els usuaris a participar en caminades i altres activitats comunitàries.

Els àpats es fan en un restaurant de Sant Joan de Vilatorrada, on s'ha iniciat la prova pilot / ICS Catalunya Central

Un projecte pioner

Per primera vegada, es planteja a Catalunya un projecte social d’aquest tipus, que conjuga tres condicionants mai establerts prèviament: restauració, socialització i soledat, amb la voluntat d’aconseguir involucrar i millorar la salut i l’estat d’ànim de les persones sense estigmatitzar ni assenyalar les condicions individuals dels participants. Donat que la soledat no volguda no entén d’edats, condicions econòmiques ni socials, cada participant prové d’un context diferent.

El Projecte SALSA és un dels 10 projectes seleccionats en la primera Crida d'Atenció Integrada del Hub d'Innovació Social i Sanitària (HiSS), com a iniciativa del Consorci Sanitari de Terrassa i de la Fundació Joan Costa i Roma. S'ha creat amb l’objectiu de promoure una xarxa real de comunicació i socialització entorn de l’alimentació saludable per tal d’aconseguir una posició d’autonomia i salut per part dels seus participants.

Recuperar els espais tradicionals de restauració

Des d’Alícia i el CAP Sant Joan de Vilatorrada es pretén incidir en la problemàtica de la solitud no volguda tenint en compte la notable necessitat que hi ha d'intervencions concretes i efectives per combatre aquesta situació, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en aquesta condició. Es parteix de la premissa que els restaurants, bars i fondes de Catalunya estan perdent les seves capacitats i funcions a causa del context econòmic actual i els canvis d’hàbits poblacionals resultants de la globalització.

A partir d’aquí s’uneixen aquests tres factors determinants; la soledat, la falta de socialització, i la voluntat d’aportar vida als establiments de restauració com a punts clau i eixos de socialització, relacions humanes i creació de vincles. Per tant, SALSA es proposa tornar a omplir aquests establiments. Recuperant aquests espais, es pretén fomentar la salut i la sociabilitat, i donar vida als restauradors locals creant llocs de trobada.

Menús setmanals saludables i sostenibles

La Fundació Alícia lidera aquest projecte amb la intenció de promoure una alimentació saludable i sostenible. Els menús han estat dissenyats pels experts d’Alícia conjuntament amb els restauradors, assegurant que siguin nutritius, saludables, bons i sostenibles. S’han establert menús setmanals adaptats i equilibrats a partir de l'oferta dels propis l'establiment, tenint en compte les necessitats específiques de salut dels usuaris. Es dissenyen dos menús complets per setmana que inclouen dues opcions de primers i segons plats. Així, els participants poden escollir segons les seves preferències i necessitats específiques de salut.

Cap a una xarxa de suport comunitari

El Projecte SALSA és una prova pilot amb aspiracions de gran abast. Després de Sant Joan de Vilatorrada, està previst fer una segona prova a Tremp per provar l'aplicabilitat del projecte en altres contextos locals. Aquesta iniciativa busca crear una xarxa de suport comunitari a escala regional, amb l'objectiu de ser replicada a altres municipis amb el suport dels ajuntaments locals.

La soledat no volguda és una situació que viu molta gent independentment de l’edat o l’economia. Es tracta d’un fenomen complex considerat un problema sociosanitari, sovint invisibilitzat i estigmatitzat que afecta notablement la qualitat de vida i la salut dels qui la pateixen. Segons un estudi recent de l'Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, s'estima que el 13,4% de les persones la pateixen. La majoria de persones creu que la política i els mitjans de comunicació haurien de dedicar més atenció a aquest problema, i un 82% considera que és tasca de tothom combatre-la.