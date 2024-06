La Ruta de la DO Pla de Bages proposa una calendari d’estiu de gastronomia i música local

La Ruta del vi de la DO Pla de Bages torna a organitzar aquest estiu les Notes de Tast, una proposta que portarà als wine bars de la DO música en directe i platets gastronòmics amb productes de proximitat per acompanyar els vins. L’objectiu és que tothom qui vagi als wine bars pugui passar una estona gaudint de l’estiu en bona companyia, descobrint els vins i gastronomia del territori i la música feta també per artistes locals. Es tracta d’una oferta que complementa tot el ventall que es proposa al voltant dels cellers de la DO com a atractiu turístic.

Les Notes de Tast començaran el primer cap de setmana de juliol i s’allargaran fins a principis d’agost, amb aquest calendari i cellers participants: 6 de juliol, Fargas-Fargas (Sant Salvador de Guardiola); 13 de juliol, Artium (Artés); 21 de juliol, Oller del Mas (Manresa); 27 de juliol, Collbaix Celler el Molí (Manresa); 3 d’agost, Mond Obert-Mas de Sant Iscle (Sant Fruitós de Bages); i 9 d’agost, Abadal (Santa Maria d'Horta d'Avinyó)

Els tastets que s’oferiran seran de productors agroalimentaris de proximitat, integrants del Rebost del Bages, projecte que forma part de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona. Els músics que hi participaran també són de la comarca del Bages i rodalia. A banda d’aquesta activitat, els wine bars obriran al públic durant tot l’estiu.

La Ruta del Vi DO Pla de Bages és un projecte gestionat conjuntament per Bages Turisme i la DO Pla de Bages orientat a fomentar la creació d’enoexperiències que posicionin el Bages com una destinació enoturística i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Actualment, Catalunya té 9 rutes del vi que promocionen l’enoturisme arreu del territori. Agrupades des de l’experiència del Penedès i l’Empordà fins a les Rutes del vi més noves com Terra Alta i Conca de Barberà, hi ha un treball conjunt entre les Rutes del vi de Catalunya basat en la cooperació i la transferència de coneixement per a la promoció enogastronòmica del conjunt català. Així mateix, tant el Pla d’Enogastronomia de Catalunya com la designació de Catalunya com a regió Mundial de la Gastronomia 2025 són una gran oportunitat per a la promoció enogastronòmica del conjunt català.