Sant Fruitós amplia l’horari d’obertura de les terrasses de restauració

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat una modificació de l'ordenança que regula l'ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments de restauració. Aquesta modificació inclou dos canvis significatius respecte de la regulació que hi havia fins ara. Per una banda, n’amplia l'horari d'obertura. A partir d'ara els establiments podran tenir la terrassa oberta de diumenge a dijous de les 8 del matí a les 12 de la nit i fins a la 1 de la matinada els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

El segon canvi destacat suposa que els establiments que disposen d'una plaça pública al davant, podran fer-ne ús ampliant d'aquesta manera l'espai que ocupi la terrassa. Fins ara, l'ordenança només permetia ocupar l'espai de la façana.

El passat mes de maig ja es va modificar l'ordenança fiscal en aquest àmbit per tal de facilitar la tramitació de les sol·licituds per part dels propietaris.