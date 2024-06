Sant Fruitós estrena aquest divendres unes piscines renovades, i amb més gespa i més gandules

Les piscines municipals de Sant Fruitós de Bages obriran portes aquest divendres, 21 de juny, després que ja té enllestides les obres de millora que s'hi han fet. Tan sols queda pendent l'ampliació de la terrassa del bar, prevista per als propers dies.

La principal actuació que s'hi ha realitzat és la reparació dels vasos de les dues piscines on, a banda dels corresponents enderrocs, s'hi ha aplicat una nova capa de PVC per tal de solucionar les fuites d'aigua que patien. Amb aquesta actuació també s’han modificat els coronaments de la piscina, que ara seran de sobreeixida desbordant, i també s'han canviat els diferents accessoris i elements hidràulics.

Fora de les zones pavimentades, s'hi han instal·lat 450 m2 de gespa artificial, per tal de donar més confort als banyistes, ja que amb motiu de les limitacions de reg per la sequera, la gespa natural ha quedat molt malmesa. També s'ha instal·lat un passadís de gespa artificial a la zona d'accés als vestidors. Per altra banda, l'Ajuntament ha adquirit 136 noves gandules per tal que els usuaris en puguin fer ús.

Tanmateix, les piscines obriran amb una part pendent d'obres. Es tracta de la terrassa del bar, que guanyarà espai, però encara s'hi està treballant, i és previst que les obres quedin finalitzades al llarg de la setmana que ve. Concretament, s'habilita un espai més ampli, fora del recinte esportiu, per tal que també se'n pugui fer ús quan les piscines estan tancades. En aquest sentit, també es col·locarà una tanca que permetrà restringir l'accés a la zona de vestidors quan sigui necessari.

Una altra de les novetats destacades és que enguany es comptarà amb la figura d'un controlador durant tot l’horari d’obertura de les piscines. Aquest vetllarà per garantir la seguretat a les instal·lacions i el compliment de la normativa de les piscines. Aquest any s’ha optat per aquesta contractació per tal de millorar la convivència en aquest equipament municipal.

L’horari d’obertura de l’equipament serà des del dia 21 de juny i fins al 8 de setembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre. La venda d’abonaments s’iniciarà aquest mateix divendres 21 de juny, a partir de les 9 del matí a les piscines.