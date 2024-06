Santpedor instal·lat noves pantalles interactives a l’escola de música i la biblioteca

L’Escola Municipal de Música i la biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor compten des d’ara amb una pantalla audiovisual interactiva tàctil de 65 polzades. Amb aquestes pantalles, l’alumnat de l’escola i els usuaris de la biblioteca tenen ara un nou recurs per a classes amb projeccions interactives, o bé presentacions grupals amb millor qualitat.

Pantalla instal·lada a la biblioteca / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

La Diputació de Barcelona ha donat les pantalles dins el programa especial de cooperació i assistència local «Digital DIBA: La modernització de les infraestructures digitals dels ajuntaments», consistent en la facilitació als ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants d’equips i dispositius de noves tecnologies, dins de les actuacions finançades per la Unió Europea -Next Generation EU. L'Ajuntament de Santpedor s'ha fet càrrec dels suports per instal·lar les pantalles.

La regidora de Polítiques Digitals i Transparència, Marijó Aubarell Cruz, valora positivament «aprofitar els recursos que facilita l’Administració, per millorar i aportar en el dia a dia de les persones que utilitzen els equipaments». Per això considera necessari «apostar per la instal·lació d’aquestes pantalles» als dos equipaments.