Súria reprèn les visites guiades al Poble Vell i projecta noves propostes turístiques

L’Oficina de Turisme de Súria reprendrà les visites guiades al Poble Vell amb un nou format a partir d’aquest dissabte, 22 de juny, dins de la nova etapa oberta en la promoció turística de la vila. Les visites guiades tindran una periodicitat setmanal i s’iniciaran a les 11 del matí, sempre amb reserva prèvia.

A curt termini, l’oferta d’activitats turístiques s’ampliarà amb visites guiades al Museu de la Mineria a partir del dissabte 27 de juliol, també amb reserva prèvia, i que es duran a terme el quart dissabte de cada mes. També es preveu programar una activitat mensual dedicada al públic familiar, una altra activitat dinàmica en format de gimcana per a famílies que vulguin explorar el Castell mentre posen a prova les seves habilitats, coneixements i treball en equip. Aquesta activitat s’iniciarà a partir del 10 d’agost.

En els pròxims mesos també s’incorporaran altres formats de visites i activitats culturals, participatives i de descoberta, adreçades a tota mena de públic i pensant també en el públic escolar i corporatiu. Aquesta nova etapa es va començar el passat mes d’abril amb l’adjudicació de la gestió i promoció turística-cultural de Súria a l’empresa bagenca Gestió Cultural Transversal SL, que ja va intervenir en l’actualització del relat turístic del Poble Vell i l’organització de les primeres edicions de la Fira Medieval d’Oficis.

L’objectiu d’aquesta nova etapa és implantar un nou enfocament de la promoció turística de la vila, posicionant Súria com a lloc visitable i donant valor al seu patrimoni, equipaments i espais culturals. A més del web, un altre nou canal de difusió turística creat recentment és el perfil d’Instagram.

Patrimoni restaurat

El Castell de Súria està situat a la part més alta del nucli antic de la població i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i és de propietat municipal. Des dels anys noranta del segle passat i fruit d’unes primeres obres de restauració, acull el Centre d’Interpretació del Poble Vell.

En el conjunt que formen aquesta fortificació i l’església de la Mare de Déu del Roser s'hi ha anat realitzant, des de l'any 2000 una progressiva actuació de restauració en diferents fases. L’any 2019, es va desmuntar la teulada de la nau nord de l’església que s’adossava al castell per la banda de migdia, fet que va permetre recuperar l’accés original al castell i generar un nou espai de relació entre els dos edificis. Tres anys més tard, es van restaurar les façanes de migdia i de ponent del castell.

Ara fa un any, es va dur a terme la consolidació de dues façanes de la fortificació (de migdia i de ponent) i es va habilitar l’obertura d’un nou pas al sobre absis del temple religiós. Aquells treballs també van permetre descobrir algunes restes arqueològiques que es trobaven amagades dins dels murs.

Una de les parts rehabilitades i recuperades / ARXIU/AJUNTAMENT DE SÚRIA

El resultat de les intervencions fetes fins ara i que podran tenir continuïtat, quan es disposi del finançament necessari, dignifica el conjunt del clos del Castell i ressalta el peculiar sistema constructiu que es va fer servir per construir la fortalesa amb la tècnica del paredat encofrat, una variant de les parets de tàpia on la terra era substituïda per pedra.

El juny del 2019 el castell va estrenar l'espai recuperat del clos, després de les obres de descoberta i restauració que s'hi va realitzar aquell any. Una intervenció que va fer possible també la reobertura de l'antic portal del Castell, tapiat des de feia més de 150 anys, i adequar la coberta de la nau nord de l'església del Roser, que es va transformar en un terrat visitable des de l’accés al castell fins a l'alçada de l'absis del temple. També s'hi van generar dues mirandes panoràmiques, fins aquell moment desconegudes. Aquella intervenció de fa cinc anys també va servir per reconstruir parts malmeses d'alguns contraforts de l'església i se’n van renovar les conduccions d'aigües de bona part de la coberta.

Un museu que vol anar més enllà

Pel que fa al Museu de la Mineria, es tracta d’un centre explicatiu d’aquesta activitat econòmica que ha marcat el passat, el present i el futur del municipi i que està ubicat a l’edifici del Casinet. Presenta de forma permanent diferents elements i vídeos sobre la història de l’activitat minera a Súria. A mesura que el projecte es vagi desenvolupant, el centre també es vol convertir en punt de partida de diferents itineraris per indrets destacats de la història de la mineria al municipi, ja que vol respondre al concepte d’ecomuseu.

Elements que es poden veure al Museu de la Mineria de Súria / ARXIU/MIREIA ARSO

Dins de les accions de difusió d’aquesta nova etapa, agents turístics de la Catalunya central van visitar el Poble Vell el passat dilluns 17 de juny, amb l’objectiu de generar sinergies i col·laboracions amb l’entorn més proper. També s’espera fer una nova trobada amb agents locals en els pròxims dies. La compra d’entrades per a les noves activitats es podrà fer a través del nou web turismesuria.cat, l’adreça de correu electrònic info@turismesuria.cat o el telèfon 93.131.34.45.

Subscriu-te per seguir llegint