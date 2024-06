El trànsit a l’autopista creix el 10% en un any, empès pels descomptes amb matrícules

L’autopista Terrassa-Manresa va sumar el 2023 prop de 2.000 vehicles diaris més al pas pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell, coincidint amb l’any en què es va implantar el sistema de registre de matrícules per facilitar l’accés dels vehicles a la Ronda Manresa, és a dir, al trajecte gratuït per aquesta via (en dies laborables) des d’aquest accés cap al nord (i a l’inrevés). Segons les dades facilitades pel departament de Territori de la Generalitat, pel peatge van passar cada dia una mitjana de 18.975 vehicles, sumant tant els de la barrera troncal (central) com els de la lateral. Això suposa un increment del 10,8% respecte del 2022 (quan van ser 17.114 de mitjana) i una xifra que, ara sí, se situa pràcticament als nivells d’abans de la pandèmia i, a poc a poc, s’aproxima als millors registres, que es van donar a la primera dècada d’aquest segle.

Però hi ha un aspecte encara més rellevant, que és la manera com es produeix aquest increment prou significatiu. I és que recau absolutament en el peatge lateral. És a dir, en l’entrada i sortida en aquest punt de la barrera, la qual cosa porta a deduir que està molt motivat per la darrera mesura implantada per la Generalitat vinculada als descomptes que es van posar en marxa el 2016, l’abans esmentada de facilitar l’accessibilitat a la ronda gratuïta utilitzant tan sols el registre previ de matrícula (és a dir, sense l’obligatorietat del teletac per poder aplicar aquesta bonificació concreta). Les dades ho diuen ben clar. Al peatge central, el nombre de vehicles fins i tot va variar lleugerament a la baixa (7 vehicles menys al dia). Per contra, el moviment pel lateral va tenir un augment del 36,5%. Van ser pràcticament 7.000 vehicles diaris els que van sortir o entrar per aquest accés, 1.867 més de mitjana diària que el 2022.

Evolució del trànsit de l'autopista des del 1989 / EQUIP D'INFOGRAFIA

De fet, aquestes xifres ja van en la línia del que explicava Regió7 el mes de març passat, que és que el nombre de vehicles que accedeix cada dia laborable als sistemes de descomptes de l’autopista Terrassa-Manresa en el tram del Bages (en totes direccions) s’havia duplicat en un any (durant el 2023), coincidint amb l’aplicació del sistema de lectura de matrícules per als quins fan ús de l’anomenada Ronda Manresa (gratuïta) i d’un increment de la bonificació dels trajectes cap a Terrassa. Una mesura, la primera, que el departament de Territori de la Generalitat valorava que, dades en mà, havia tingut una incidència positiva i important, que s’ha traduït en la captació d’una part del trànsit que passava per la C-55, però que s’admetia que encara és insuficient. El departament té controlat que encara hi ha 3.800 trànsits al dia per la C-55 que podrien fer ús gratuït de la C-16.

El 2023 es va tancar amb més de 20.000 matrícules registrades a través del sistema del portal web de la concessionària (Autema) que habilita aquests vehicles per poder fer ús de forma gratuïta del tram d’autopista que fa de ronda de Manresa. L’empenta més forta es va produir tan bon punt es va activar el mecanisme de registre (al gener ja s’havien superat les 10.000), i entre març i abril s’assolien les 15.000. A partir d’aquí, el creixement ja es va alentir, però va seguir fins a superar aquesta xifra dels 20.000.

Portals específics de pas per als vehicles amb registre de matrícula / ARXIU/MAR BRICOLLÉ

L’increment es produeix sobretot de la mà dels usuaris que hi passen fent ús del sistema de registre de matrícula, que va tancar l’any amb una mitjana diària de 2.000 vehicles, després d’arrencar com a novetat el dia 2 de gener del 2023. Tot i això, aquest sistema no va fer que es reduís l’ús de l’altre mètode de pagament que dona accés als descomptes, el dispositiu Teletac, sinó que s’hi va afegir. Aquest no només no va disminuir, sinó que encara va registrar un lleuger augment i va ser el sistema predominant. L’últim mes de l’any eren més de 2.500 vehicles al dia els que accedien a l’autopista amb aquest mètode, el que també es coneix com a via-T.

Com abans de la Covid

El 2022 (que ja no va tenir restriccions de mobilitat per la covid, al contrari del que va passar el 2021 i, sobretot, el 2020), aquesta via ràpida de pagament va registrar un total de 17.114 vehicles diaris al seu pas pel peatge de Sant Vicenç-Castellbell. Això suposava, d’una banda, un augment del 8,3% en relació amb l’any anterior, el segon tocat de ple per la pandèmia. I del 34% (4.338 vehicles més al dia) en comparació amb el 2020, l’exercici que va rebre l’impacte més directe de les restriccions en la mobilitat a causa de la covid, fet que el va situar en el registre més baix en gairebé dues dècades. Per tant, es venia de molt avall i la recuperació del 2022 era evident però també curta. Ara, però, el salt ha estat més notori. Aquest 10% d’increment del 2023 traduït en els 18.975 vehicles de mitjana diària situen un nivell de trànsit molt proper al de l’últim any prepandèmia, el 2019, que es va tancar amb una xifra de 19.208 vehicles de mitjana diària.

Abans de l’arribada de la covid, aquesta C-16 havia mostrat una progressiva línia de creixement, coincidint amb l’aplicació, el 2016, de nous descomptes, de manera que es va passar dels menys de 14.000 vehicles diaris del 2014 als més dels 19.000 dels anys 2018 i 2019. Una evolució que es va veure fulminada el 2020 amb les estrictes restriccions decretades, ja que la caiguda de trànsit va ser d’un terç (més de 6.000 vehicles) i es va situar aquell any en 12.726 de mitjana diària al pas per barrera. El 2019, abans de la pandèmia, l’autopista va registrar un ínfim descens del 0,1%, però en tot cas en aquell moment consolidava l’augment que havia marcat al llarg de cinc anys i la seva aproximació cap a una xifra de referència, com són els 20.000 (xifra superada el 2007 i 2008).

Massa pes encara de la C-55

La creu d’aquestes xifres de l’autopista és que segueixen posant de manifest el pes excessiu que té la C-55 en aquest corredor sud, ja que malgrat que és una via de menors prestacions (un sol carril per sentit, amb trams alternats de 2+1) continua suportant el percentatge majoritari del trànsit. Cal tenir present que en el conjunt del corredor que formen la C-16 i la C-55 en aquest tram sud (on hi ha el peatge) hi ha una mitjana de trànsit que se situa al voltant dels 50.000 vehicles, el que vol dir que l’autopista suporta encara tot just un terç d’aquesta mobilitat (que per connexions no és del tot equiparable). Tot i que els trànsits són variables al llarg del seu traçat en el tram sud, el que va precisament des de l’enllaç amb l’autopista entre Sant Vicenç i Castellbell fins a Manresa és el més saturat, amb uns 33.000 vehicles al dia.

De les últimes on es paga

Cal recordar que la C-16 és de les poques vies que queden amb peatge a Catalunya, després que el 31 d’agost del 2021 van finalitzar les concessions de cinc trams. Tres de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), que són competència de la Generalitat.

