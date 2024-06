ERC Sant Fruitós critica que una regidora de govern cobri l’equivalent al 43% del que gestiona

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Sant Fruitós de Bages, que és a l’oposició a l’Ajuntament, considera «desproporcionat» el sou que percep la regidora de Joventut (Gent fent Poble), que, diu, se li va augmentar el mes de març d’enguany «sense donar cap explicació i sense que comportés un augment de la dedicació horària de la beneficiada». En un comunicat que ha fet públic, la formació exposa que el pressupost del 2024 de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Sant Fruitós «és de 45.702 euros», i que «la regidora [Firdaous Belouafi], que s’ocupa exclusivament de l’àrea esmentada, rep de l’Ajuntament un sou anual de 19.864 euros».

Així, subratlla que el sou anual actual de la regidora «representa el 43% del pressupost anual de l’àrea en qüestió». ERC hi afegeix que «tot i que aquest pressupost i el sou de la regidora provenen de partides pressupostàries diferents, considerem un despropòsit i un malbaratament de diners públics que aquesta persona en cobri tants per gestionar-ne tan pocs, sobretot tenint en compte que no és l’única que treballa en la gestió del pressupost de l'àrea de Joventut».

En aquest sentit, exposa, com a exemple, que «tant en el cas del regidor de l’àrea d’Esports i Entitats com en el de la regidora de l’àrea de Comunicació i Participació el sou anual que cobren de l’Ajuntament representa el 10% del pressupost de la seva àrea. Considerem que aquest tant per cent ja és massa elevat, tot i que només representa poc menys de la quarta part del 43% esmentat».