Les darreres pluges tranquil·litzen els cossos de seguretat aquest Sant Joan

A les portes de la revetlla de Sant Joan, els agents dels diversos cossos de seguretat que actuaran durant la nit d’aquest diumenge es mostren «més tranquils que en anys anteriors» per la «favorable situació» en què es troben els boscos de la Catalunya central després de les pluges que han caigut durant les darreres setmanes. Tot i això, els agents demanen que la ciutadania «no abaixi la guàrdia», ja que si s’encenen petards o fogueres sense respectar les mesures de seguretat establertes es poden generar situacions de perill, siguin incendis forestals o bé cremades i afectacions oculars.

En revetlles «d’anys enrere el risc d’incendis forestals se solia trobar en una situació molt crítica», segons ha detallat a Regió7 la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centelles. Enguany, però, els diversos episodis de pluges que ha viscut la regió durant les últimes setmanes han fet que els boscos es trobin humits, més del que ho solen estar en aquestes mateixes dates en anys anteriors. Aquest fet ha aconseguit reduir significativament el risc que puguin patir incendis. Tot i això, Centelles ha alertat que cal seguir «extremant les precaucions», ja que la de Sant Joan «és una de les nits en què tenen lloc més incidències i el 112 rep més trucades».

Prenent com a referència els anys anteriors, Centelles ha apuntat que les incidències que solen tenir lloc durant la revetlla de Sant Joan no solen diferir en gran mesura. «La majoria es registren en entorns rurals amb masses forestals», com ha assenyalat la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central. El més habitual solen ser petits incendis de solars amb matolls i vegetació, o bé superfícies urbanoforestals, una mena de casos en què els cossos de seguretat hi han d’actuar ràpidament perquè «no vagin a més». En l’àmbit urbà, però, les incidències que predominen són els incendis de mobiliari urbà, com contenidors o papereres.

Perills en fer explotar petards

Encara que fer explotar petards és una de les activitats més característiques de la nit de Sant Joan, és també la principal causa per la qual es generen incidents que poden afectar la integritat física d’aquells qui la practiquen. Segons ha detallat Centelles, els danys que predominen són les cremades, que algunes «poden arribar a ser greus», però també les afectacions oculars. Per aquest motiu, es recomana fer explotar el material pirotècnic mantenint una distància de seguretat i «mai apropar-lo a la cara o les mans».

També ha destacat especialment que per a encendre fogueres cal comptar amb l’autorització de l’ajuntament del determinat municipi, que siguin aprovades per la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi i, en tots els casos, han d’estar separades per més de 500 metres de qualsevol massa forestal per evitar que les espurnes puguin encendre un foc i generar una situació de perill. En cas que es compleixin tots aquests requisits, cal tenir en compte quins materials s’hi posen per mantenir-les vives. «Es recomana que sigui fusta i en cap cas papers o teixits que amb el vent podrien volar» i incendiar altres espais, com ha detallat.

Amb tot, ha conclòs que encara que «entrem en una revetlla de Sant Joan amb una situació més favorable que anys anteriors», cal seguir tots els consells que transmeten els diferents cossos de seguretat per «gaudir de la nit del diumenge de forma segura».

Consells de seguretat

Per gaudir d'una revetlla de Sant Joan plena i sense incidents, Agnès Centelles ha detallat una sèrie de consells i recomanacions per garantir la seguretat durant la nit. Pel que fa a la compra de petards o altres articles pirotècnics ha aconsellat que aquests sempre siguin homologats i que s'adquireixin en establiments autoritzats. En cas que s'adquireixin per Internet, ha explicat que cal anar a recollir la comanda a la botiga on arribi la comanda, ja que està prohibida la seva distribució a través de serveis de missatgeria a domicili per qüestions de seguretat. A més, ha puntualitzat que cal prendre especial atenció en les instruccions que acompanyen els productes per seguir les recomanacions i respectar els rangs d'edat pels quals està destinat cada article.

A l'hora de fer explotar els petards, ha advertit que s'ha de fer deixant-los a terra i encenent-los mitjançant una metxa o similars per garantir que hi ha temps per allunyar-se i mantenir una distància de seguretat. Centelles ha destacat especialment que cal evitar encendre'ls mentre es tenen a les mans i, molt menys, apropar-los a altres zones del cap, com a la cara. Si s'encén un petard i no acaba explotant ha advertit que ningú s'hi ha d'apropar, ja que podria acabar esclatant. Per això, es recomana que tirar-hi aigua per apagar-lo i evitar qualsevol possible incident. També ha puntualitzat que el millor és guardar els petards en una bossa, mai dins les butxaques.

També ha detallat que cal tenir en compte els espais on es fan explotar els articles pirotècnics. Sempre cal respectar les distàncies de seguretat entre persones, edificis o espais arbrats, que ha de ser superior a 5 metres i, sobretot, evitar encendre coets i petards amb efectes voladors en zones boscoses, a l'interior de cases, terrats o balcons. En aquesta línia, també ha advertit dels perills que pot comportar manipular el material explotable o de posar-lo dins de totxanes o ampolles, ja que podrien generar un efecte de metralla.

Es recomana, a més, no tenir roba estesa a zones exteriors dels domicilis durant la revetlla i mantenir portes i finestres tancades per evitar que cap guspira hi pugui entrar.

Un dispositiu extraordinari per «multiplicar esforços» Els cossos de seguretat d’arreu de Catalunya ampliaran els seus dispositius per garantir la seguretat al territori, segons va anunciar ahir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Un dels punts essencials en què se centrarà Mossos d’Esquadra és en evitar les violències sexuals, planificant rutes de patrullatge policial, especialment en trajectes des de zones d’oci al transport públic i també implementarà campanyes de controls de drogues i alcoholèmia. Bombers de la Generalitat preveuen un reforç del seu dispositiu i mobilitzaran personal lliure de guàrdia per dur a terme accions preventives i donar resposta a situacions de risc. Els Agents Rurals, per la seva banda, comptaran amb més de 400 efectius que es dedicaran prioritàriament al control de la correcta ubicació i realització de les fogueres i ús de material pirotècnic. A la nit de Sant Joan de l’any passat, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va atendre 7.324 trucades que van generar 4.383 incidents, motiu pel qual enguany hi haurà fins a cent professionals atenent els telèfons.

