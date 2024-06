Navarcles inverteix 130.000 euros en un nou espai d’aparcament i autocaravanes

Navarcles posarà en marxa després de l’estiu la segona fase del projecte executiu de l’adequació de l’espai Font de la Cura i el Pla de Cal Tàpies. En aquesta fase es guanyarà zona d’aparcament per als visitants, tant per a vehicles privats com autobusos, i es crearà un espai d’autocaravanes. En total són més de 133.000 euros d’inversió (130.000 finançats per la Diputació de Barcelona) que permetran millorar el ferm, crear 14 places d’aparcament per a cotxes, 2 per a autobusos, 10 per a autocaravanes, i una plataforma de servei d’autocaravanes.

Amb aquesta actuació es pretén potenciar les activitats de lleure i esbarjo a Navarcles, el contacte amb el medi natural, així com disposar d’un ampli espai per a autocaravanes emplaçat en un espai idoni al municipi.

La primera fase del projecte es va realitzar l’anterior legislatura i des de l’equip de govern s’ha estat treballant els darrers mesos per aconseguir noves subvencions que permetessin iniciar la segona fase d’aquest projecte que suposa la millora i ordenació d’un espai important al poble i que ha estat uns dels projectes més destacats en què es treballa aquests darrers anys. Finalment, s’ha aconseguit l’aportació de la Diputació de Barcelona que permetrà fer un nou pas en aquest projecte que afecta uns 15.000 metres quadrats de superfície, amb l’objectiu de recuperar ambientalment terrenys molt propers al riu, situats al sud del Parc del Llac, adequar-los paisatgísticament per donar un atractiu tant per a ús de la ciutadania de Navarcles com per al turisme, ordenar els serveis i espais que hi ha actualment, i recuperar els hàbitats de ribera.

L’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, explica que “hem exercit un criteri de responsabilitat en la gestió de recursos, buscant incansablement finançament extern per poder finançar aquesta actuació, per tal de no haver-hi de destinar finançament propi, tan necessari per al nostre poble”. I afegeix que “estem molt contents de poder fer aquesta actuació, ja que ajudarà significativament a dinamitzar el poble de Navarcles: podrem rebre més visitants, oferint-los un bon servei, donarem a conèixer el nostre poble i això aportarà dinamització econòmica als establiments i serveis navarclins”.