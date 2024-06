Torna l'Estiu Jove a Santpedor amb esport, música i activitats a la fresca

Santpedor ja ho té tot programat per iniciar aquest juliol una nova edició de l'Estiu Jove. L'organització va a càrrec del Casal de Joves del Lokal de la Vila, que ha dissenyat un programa amb activitats pensades perquè el jovent del poble gaudeix d'un oci saludable durant les tardes de juliol, de dilluns a divendres.

Una de les novetats d'enguany és el Crazy Jump, una gimcana amb un recorregut d'inflables i salts, i un bingo de cançons nocturn. Tanmateix, en aquest Estiu Jove tampoc no hi faltaran els tornejos esportius de futbol sala, vòlei, petanca, tenis, frontó, futbolí, i 3x3 de bàsquet. També hi haurà el Bubble Football i el taller de batuts, entre la vintena d'activitats que hi ha programades.

El Concert de Música Jove amb Waikiki i concurs de músics posarà el punt final a la programació el divendres 26 de juliol.

Per apuntar-se a les activitats i per consultar la programació es pot contactar directament amb el Lokal de la Vila al 681 325 799, visitant el Lokal a les tardes (carrer Sant Pere 14), o bé per Instagram @lokaldelavila.