Un nou vessament del col·lector salinitza horts de Súria

La plataforma ecologista Montsalat ha denunciat que el col·lector de salmorres ha registrat aquest mes un nou trencament, en aquest cas a Súria, a la zona d’hortes, pràcticament a la mateixa àrea on ja hi va haver un incident amb les aigües salobres ara fa just un any. El vessament s’ha produït als horts del Fusteret, a la riba del pas del Cardener pel municipi.

Tot i que Montsalat mateix posa de manifest que aquest vessament de salmorra «no ha estat d’un gran volum», a diferència del que hi va haver en dos episodis els mesos de març i juny del 2023 al Pla de les Hortes (a només uns 700 metres riu amunt), el col·lectiu posa en relleu que el d’ara «sí que ha estat molt perjudicial perquè ha destrossat horts que veïns del Fusteret cuidaven amb dedicació». Segons ha detallat, la fuita de salmorra es va produir a través d’una junta del col·lector que passa soterrat, «la salmorra ha pujat fins a la superfície i ha embassat uns 150 metres lineals de l’àrea conreada».

Imatge de l'afectació per la salmorra / MONTSALAT

El resultat de l’afectació és que «horts i arbres fruiters han quedat fulminats». Montsalat detalla que «dins de la desgràcia, la forma del terreny ha evitat que la salmorra vessada ocupés tota l’amplada de l’àrea dels horts, la meitat dels quals s’han salvat pels pèls de la catàstrofe».

Tanmateix, ha lamentat que el dany «no s’acaba amb la pèrdua de la collita d’enguany» dels hortolans, sinó que l’afectació suposa que «el sòl salinitzat s’haurà de rentar amb aigua dolça abundosa i potser reposar amb terra nova si es vol recuperar l’hort. A més, les obres de construcció del nou col·lector de salmorres que ha de substituir l’actual envellit arribaran en algun moment a aquest tram dels horts del Fusteret, o d’allò que en quedi».

El col·lector de salmorres és propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, però en té concedida la gestió del manteniment a l’empresa Sorigué.

Com es deia a l’inici, aquesta riba del Cardener a Súria ja es va veure afectada fa un any per un vessament de salmorra de majors proporcions, a la zona de la riera del Tordell, al sector del Salí, que va obligar a executar un pla de restitució integral de l’àrea afectada. Aquell vessament no es va produir pròpiament en el col·lector, sinó en una canonada que connecta amb aquest una bassa de retenció situada a l’àrea del Pla de les Hortes i el Salí, sota la planta de tractament d’ICL al Fusteret.

Subscriu-te per seguir llegint